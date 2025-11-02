- Hoy:
Alerta, inmigrantes: este error en la entrevista de ciudadanía puede generar que USCIS detenga tu examen al instante
Nuevas reglas del examen de ciudadanía elevan el nivel de exigencia; una falla clave puede detener tu prueba y poner en riesgo tu naturalización.
Desde el 20 de octubre, quienes buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses deben enfrentarse a un examen de naturalización renovado y con mayores exigencias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ajustó el contenido y la forma de evaluación, lo que implica más presión para los solicitantes que ya tienen el proceso en curso.
PUEDES VER: TEMOR en Estados Unidos: Trump plantea un CAMBIO TOTAL del dólar y comercios podrían dejar de aceptar billetes antiguos
USCIS asegura que los cambios buscan verificar que quienes obtengan la ciudadanía tengan un dominio sólido del inglés y del conocimiento cívico del país. De esta forma según la agencia se garantiza una integración plena a la sociedad estadounidense y un aporte real a la nación.
Más exigencias en el examen de ciudadanía: evita errores que pueden frenar tu entrevista.
¿Qué ha cambiado en el examen?
El nuevo formato amplía el banco de preguntas de educación cívica: ahora hay 128 en total, de las cuales el oficial puede formular hasta 20 durante la entrevista. El mínimo de respuestas correctas para aprobar sube a 12.
Pero hay un punto clave a considerar:
Si el solicitante llega a nueve errores o más, el oficial está obligado a detener la prueba inmediatamente, lo que podría significar una evaluación fallida. Además, el contenido ya no es tan directo como antes: muchas preguntas fueron reescritas para exigir respuestas más completas, detalladas y de mayor dificultad.
Reglas más estrictas en el proceso de naturalización
En los últimos años se han implementado controles adicionales para revisar la conducta y los antecedentes de los aspirantes a la ciudadanía. También se retomaron las verificaciones comunitarias como parte del análisis de elegibilidad. USCIS adelantó que se vienen más medidas enfocadas en fortalecer la seguridad del proceso y garantizar que solo quienes cumplan todos los requisitos obtengan la naturalización.
Guía práctica para aprobar la entrevista del examen de ciudadanía
- Estudia las 128 preguntas oficiales: dedica al menos una hora diaria y practica en voz alta para ganar fluidez.
- Enfócate en inglés básico y temas cívicos: el dominio del idioma influye en tu seguridad al responder.
- No memorices sin entender: el oficial puede pedirte que amplíes la respuesta; comprende el porqué de cada dato.
- Practica simulacros de entrevistas: simula la presión del examen para acostumbrarte al ritmo real.
- Prepárate para hablar de tu historial personal: el oficial verificará tus respuestas del formulario N-400.
- Responde con calma y claridad: si te equivocas, no te bloquees: aún puedes alcanzar el mínimo aprobado.
- Llega con toda tu documentación ordenada: evita retrasos o confusiones que puedan afectar tu entrevista.
