TEMOR en Estados Unidos: Trump plantea un CAMBIO TOTAL del dólar y comercios podrían dejar de aceptar billetes antiguos
El Gobierno de EE. UU. inició el mayor rediseño del dólar en décadas. Nuevas medidas de seguridad y cambios progresivos en todas las denominaciones.
Estados Unidos se prepara para una transformación histórica de su moneda. El Gobierno federal anunció un plan a largo plazo que renovará por completo todos los billetes de dólar, con el objetivo de combatir la falsificación y mantener la confianza en la divisa más utilizada del planeta.
El Departamento del Tesoro y el Buró de Grabado e Impresión (BEP) trabajarán en un rediseño progresivo que se irá lanzando a lo largo de la próxima década. Esta actualización impactará en las denominaciones de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares, las cuales recibirán mejoras avanzadas en seguridad y durabilidad.
Nuevos billetes generan dudas entre los consumidores.
Calendario de los nuevos dólares
Según las autoridades estadounidenses, el despliegue será gradual y está previsto de la siguiente manera:
- 2026: nuevo billete de 10 dólares
- 2028: nuevo billete de 50 dólares
- 2030: nuevo billete de 20 dólares
- 2032: nuevo billete de 5 dólares
- 2034: nuevo billete de 100 dólares
Durante este proceso, los billetes actuales seguirán siendo válidos, por lo cual no se exigirá su reemplazo inmediato.
¿Qué novedades traerán los billetes del futuro?
Esta actualización incorpora elementos más sofisticados, diseñados para prevenir fraudes y facilitar el reconocimiento táctil:
- Tintas que cambian de color con el movimiento
- Relieves para personas con discapacidad visual
- Microimpresiones casi imposibles de copiar
- Hilo y cintas de seguridad de última generación
- Colores distintivos por denominación
- Papel de mayor resistencia y vida útil prolongada
Además, algunos detalles de verificación estarán ocultos y solo podrán detectarse con equipos especializados.
¿Qué billetes podrían dejar de aceptarse?
Si bien los billetes antiguos y en buen estado no perderán su valor, los que estén mutilados, rasgados en gran parte o seriamente dañados no podrán utilizarse en tiendas ni bancos comerciales. En esos casos, deberán ser enviados directamente al BEP para su evaluación.
La Casa Blanca reiteró que este plan busca proteger el sistema financiero estadounidense frente al avance de la falsificación y el crimen organizado, pero expertos en economía señalan que también responde al crecimiento de alternativas digitales de pago. A medida que el dólar evoluciona, se espera una campaña nacional para educar a los consumidores sobre cómo identificar los nuevos billetes y evitar estafas durante la transición.
