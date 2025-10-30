Debate en Reddit pone en jaque la Green Card: ¿pueden tus críticas a Trump frenar la residencia de tu prometido/a en EE. UU.?

Una usuaria de Reddit en Estados Unidos generó un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y las leyes migratorias. La mujer teme que su prometido, un ciudadano chino con visa F-1, vea rechazada su solicitud de residencia permanente debido a los comentarios críticos hacia Donald Trump que ella ha publicado en redes sociales. ¿Podrían sus opiniones contra Trump afectar la solicitud de Green Card de su pareja?

¿Podrían las críticas a Trump en redes sociales tener consecuencias legales o migratorias?

"He publicado varios comentarios en Instagram y Facebook en los que expreso mi descontento con la administración actual… No he dicho directamente que odio a Trump, pero está implícito", escribió la usuaria, según recogió el Hindustan Times.

Tus críticas a Trump, ¿podrían poner en riesgo la Green Card de tu prometido/a en EE. UU.? Esto dice el USCIS

Aunque, en términos legales, expresar desacuerdo con el presidente Trump no es motivo suficiente para que el gobierno de Estados Unidos rechace una solicitud de Green Card, el Hindustan Times advierte que la administración actual ha reforzado el escrutinio de la huella digital de los solicitantes, con el fin de detectar posibles actitudes consideradas "antiamericanas".

Esto implica que, aunque los comentarios políticos no constituyan un motivo de rechazo, podrían ser considerados dentro del análisis discrecional del USCIS, especialmente si las publicaciones se interpretan como hostiles hacia Estados Unidos o sus instituciones.

Desde 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzó a aplicar un "análisis de redes sociales" para detectar contenido que promueva ideologías extremistas o comportamientos contrarios a los valores estadounidenses. Según el Hindustan Times, la agencia considera como "factor negativo" cualquier rastro digital que "indique que un extranjero respalda, defiende o apoya actividades antisemitas o terroristas".

¿Comentarios anti-Trump pueden afectar la Green Card de tu prometido/a?

Aunque esta medida no hace referencia a opiniones políticas comunes, generó inquietud entre solicitantes que temen que simples comentarios críticos sean malinterpretados durante el proceso de revisión.

¿Qué dicen los usuarios en Reddit y los expertos?

En la publicación de Reddit, decenas de usuarios recomendaron prudencia. "Desactiva tus cuentas hasta que él obtenga su residencia permanente", escribió uno. Otros sugirieron borrar temporalmente las redes "para no dejar nada al azar con esta administración".

Los abogados de inmigración coinciden en que no existe una prohibición de manifestar opiniones políticas, pero aconsejan cuidar la exposición pública durante el proceso. La recomendación general es mantener perfiles privados y evitar publicaciones que puedan ser malinterpretadas como radicales o "antipatrióticas".