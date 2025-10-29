- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
La Green Card NO ES UN ESCUDO: residente permanente no pudo reingresar a EE. UU. debido a un antecedente en su historial
Un hombre que había vivido varios años en Estados Unidos como residente con tarjeta verde no pudo volver a entrar al país tras un viaje al extranjero.
Un hombre que solía tener residencia legal permanente en Estados Unidos se encontró con que no podía volver al país después de viajar al extranjero. Su familia afirma que esta situación imprevista lo dejó atrapado en Níger, donde su estado de salud está empeorando de manera acelerada.
Issa Salma Baouna posa junto a su esposa e hijos.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
Titular de Green Card no pudo reingresar a EE. UU. por un arresto previo
Issa Salma Baouna, de 49 años y originario de Níger, fue detenido por la CBP en el Aeropuerto JFK el 6 de marzo. Su esposa, Josette Casterlow Baouna, señaló que en viajes anteriores él había ingresado a Estados Unidos sin problemas utilizando un sello I‑551, el cual funciona como comprobante temporal de residencia legal mientras se renueva la Green Card.
Esta vez, tras más de seis horas de interrogatorio sobre su estancia en el extranjero, se le negó la entrada. Temiendo un arresto migratorio, decidió retirar su solicitud de admisión y regresar a Níger. Antes de abordar, un agente confiscó su Green Card vencida, que, según la familia, aún demostraba su estatus legal.
La pareja pidió permisos humanitarios y revisiones rápidas, pero su primera solicitud fue rechazada.
Cancelación de residencia y órdenes de deportación anteriores
Un portavoz de la CBP confirmó que Baouna fue declarado "inadmisible" tras la cancelación de su residencia permanente y la emisión de una orden de deportación en junio de 2022, debido a un presunto fraude y a la tergiversación en su proceso migratorio.
La autoridad señaló que Baouna había sido arrestado en Greensboro, Carolina del Norte, por agresión y que permaneció en EE. UU. después de que venciera su visa de turista en 2002.
La CBP calificó su salida del país como "autodeportación", lo que influyó en su inadmisibilidad. Sin embargo, su esposa, Josette Baouna, refutó esta versión, asegurando que no hubo condena ni antecedentes penales y que el caso se desestimó por un malentendido durante una disputa doméstica, según reportó La Opinión.
Crisis sanitaria y solicitud de asistencia humanitaria
Tras regresar a Níger, Baouna contrajo malaria, que evolucionó rápidamente hacia insuficiencia renal y complicaciones hepáticas, según informó su esposa a Newsweek. En julio, Josette viajó con sus dos hijos pequeños a Marruecos, donde Baouna recibe tratamiento médico. Los médicos indicaron que su enfermedad está demasiado avanzada para un cuidado prolongado en ese país.
La familia solicita su regreso a Estados Unidos, donde Baouna cuenta con seguro médico y su historial clínico completo. "Cada día que pasa parece una cuenta regresiva contra el tiempo", lamentó Josette Baouna.
- 1
ALERTA inmigrantes: ¿Tienes una de estas visas? De esta manera podrías obtener la Green Card antes de lo que crees
- 2
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 3
ALERTA por apuñalamiento masivo en un Walmart de Michigan: en este estado se encuentran las 11 VÍCTIMAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50