¿Se viene el fin del sueño americano? Atención: si estás pensando en solicitar tu Green Card en el país americano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha instado a los interesados a estar pendiente y llenar por completo el Formulario I-485.

Y es que, según una reciente advertencia de la entidad estadounidense se ha señalado que, cualquier error u omisión en la documentación, podría resultar en el rechazo absoluto de la solicitud o, incluso, demoras significativas en el proceso de tramitación que podrían perjudicarte en la nación de Trump. AQUÍ todo lo que debes tomar en cuenta.

Alerta de USCIS para solicitantes de Green Card: este error en formulario podría perjudicarte

Mediante un reciente comunicado en la plataforma 'X' (anteriormente Twitter), USCIS no dudó en resaltar la importancia de que los solicitantes extranjeros completen de manera adecuada el Formulario I-485, siguiendo, de manera exacta, todas las instrucciones correspondientes del documento.

Green Card: este error en formulario podría perjudicarte en EE. UU.

Según la información de la agencia internacional, en ocasiones, la sección sobre inadmisibilidad por carga pública, ubicada en la Parte 9 es no tomada en cuenta, y advirtió que algunos solicitantes no responden a todas las preguntas necesarias en dicha parte. "El incumplimiento puede resultar en el rechazo o demoras", acotó USCIS al respecto.

Por su parte, diversos expertos en inmigración han señalado a los medios que los errores en esta parte son muy frecuentes. Por ello, han repartido unos consejos a tomar en cuenta:

Leer detenidamente las instrucciones para garantizar un llenado adecuado.

Asegúrate de responder todas las preguntas, especialmente las de la Parte 9, que se refieren a la carga pública.

Verificar minuciosamente que todos los datos personales sean correctos.

No olvides incluir todos los documentos de respaldo solicitados.

Revisa también el formulario antes de enviarlo para evitar cualquier omisión que pueda retrasar el proceso.

¿Qué tan importante es el Formulario I-485 en EE. UU.?

En medio de este contexto, es bueno conocer que el Formulario I-485, conocido formalmente como "Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus", es muy esencial para quienes buscan obtener una Green Card en EE. UU.

Este documento permite a los solicitantes que ya se encuentran en el país, y que cumplen con los requisitos, realizar la transición de una visa temporal o un estatus de no inmigrante a la residencia permanente legal. Asimismo, este formulario requiere información personal, tales como los detalles sobre antecedentes y situación financiera.