ALERTA en Walmart: mujer fue trasladada en helicóptero a hospital tras ser atropellada por conductor en aparente estado etílico
Las autoridades locales se encuentran investigando este incidente que se llevó a cabo en la tienda Walmart de Sierra Vista, donde una mujer fue atropellada.
Recientemente, medios internacionales informaron sobre el último accidente que se registró en Walmart de Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos: un individuo ha sido acusado de manejar en estado de ebriedad tras atropellar a una mujer en el estacionamiento de la empresa americana.
Este incidente, que fue reportado hoy, viernes 31 de octubre, ha llamado la atención de la comunidad y, hasta el momento, las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias del suceso. ¿Reconocieron a la persona que originó este lamentable hecho? AQUÍ los detalles.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
Walmart: mujer fue trasladada al hospital tras ser atropellada por conductor en estado etílico
Según los reportes de 'Herald Reviews' y otros portales internacionales, una mujer de avanzada edad, que se encontraba usando un carrito de compras, fue atropellada por un hombre que estaba al volante de una camioneta GMC, en un paso peatonal cercano al centro de jardinería de Walmart.
Walmart: mujer fue trasladada en helicóptero a hospital tras ser atropellada por conductor en estado etílico.
Tal como informó Scott Borgstadt, portavoz del Departamento de Policía de Sierra Vista y la prensa, la víctima fue trasladada al Centro Médico Canyon Vista y luego evacuada en helicóptero a un hospital en Tucson para recibir atención médica especializada tras el lamentable suceso.
Tras conocerse que la mujer fue llevada al hospital, las autoridades anunciaron el inicio de una exhaustiva investigación y sorprendieron al comentar sobre el estado del conductor, quien fue detenido de inmediato por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol.
No obstante, no se reveló más información al respecto sobre el individuo, pero sí se recalcó que fue llevado a la cárcel del condado de Cochise, en EE. UU., donde se encuentra enfrentando cargos por conducción en estado de ebriedad y agresión agravada. No se conoce más sobre la situación de la adulta mayor.
¿Por qué suceden accidentes constantemente en Walmart?
Vale resaltar, bajo este contexto, que la tienda estadounidense en estos días se ha visto envuelta en diversos accidentes. Esto puede suceder por diversas causas, entre las que destacan la distracción del conductor, el exceso de velocidad y la falta de atención al entorno.
Asimismo, la conducción imprudente también contribuye a estos incidentes. Otros elementos que influyen son las condiciones del lugar, como la posible negligencia de Walmart en el mantenimiento de áreas seguras, tales como la ausencia de barreras adecuadas, la presencia de baches y fallas mecánicas en los propios autos.
