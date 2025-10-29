- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
ALERTA residentes permanentes: Así debes reemplazar tu Green Card si se perdió o venció en Estados Unidos
Si tu Green Card está dañada, vencida o la perdiste, el proceso para reemplazarla es rápido a través de USCIS. Estos son los pasos y requisitos oficiales.
Perder o tener una Green Card dañada no significa arriesgar tu estatus migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite solicitar un reemplazo por internet y sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina, siempre que cumplas con los requisitos.
PUEDES VER: ALERTA en Estados Unidos: millones de personas reciben ADVERTENCIA de no exponerse al sol por una peligrosa ola de calor en este estado
Reponer tu tarjeta es clave para poder trabajar legalmente, viajar y demostrar tu residencia permanente ante las autoridades. Por eso, conocer el proceso correcto te ayudará a evitar rechazos o demoras durante la gestión.
¿Cuándo debes reemplazar tu Green Card?
USCIS indica que los residentes permanentes deben pedir un reemplazo si:
- La tarjeta está vencida o vencerá en los próximos 6 meses
- Fue robada, extraviada o nunca llegó por correo
- Tiene datos incorrectos o desactualizados
- Sufrió daños o no es legible
- Cambiaste de nombre legalmente
Todas estas solicitudes se realizan mediante el Formulario I-90 en línea.
Guía rápida para iniciar el trámite
- Crear una cuenta en myUSCIS
- Completar y enviar el Formulario I-90
- Adjuntar documentos solicitados
- Pagar la tarifa correspondiente
- Guardar el número de recibo para seguimiento
USCIS puede programar una cita biométrica si la situación lo requiere.
¿Cómo revisar el avance de tu solicitud?
Puedes monitorear tu caso:
- 72 horas después del envío
- En la página de USCIS, con tu número de recibo
- O llamando al Centro de Contacto de USCIS para asistencia
¿Qué pasa si no reemplazas tu Green Card?
Ignorar una tarjeta vencida o extraviada podría ocasionar:
- Dificultades para viajar y volver a EE. UU.
- Problemas laborales al verificar tu estatus legal
- Multas o retrasos en futuros trámites migratorios
Por eso, USCIS recomienda iniciar el proceso cuanto antes.
Consejos útiles para evitar contratiempos
- Mantén copias digitales de tu tarjeta actual
- Actualiza tus datos ante USCIS si cambias de domicilio
- Revisa el correo y mensajes de tu cuenta USCIS para respuestas oficiales
Además, si necesitas viajar mientras tu Green Card está en proceso de reemplazo, puedes solicitar un documento temporal que acredite tu estatus legal. USCIS puede proporcionarte un sello I-551 en tu pasaporte, el cual funciona como prueba de residencia permanente hasta que recibas la nueva tarjeta física. Este paso es crucial para evitar problemas en aeropuertos o al ingresar nuevamente a Estados Unidos.
Finalmente, recuerda que mantener tu documentación migratoria vigente es parte de tu responsabilidad como residente permanente. No esperes a que tu tarjeta esté vencida o perdida para actuar. Si comienzas el trámite a tiempo y sigues las indicaciones oficiales, podrás continuar tu vida laboral, familiar y personal sin contratiempos ni riesgos legales.
- 1
ALERTA inmigrantes: ¿Tienes una de estas visas? De esta manera podrías obtener la Green Card antes de lo que crees
- 2
PELIGRO para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: NUEVA EXIGENCIA para todos los extranjeros que ingresen o salgan del país
- 3
ALERTA clientes: anuncian el CIERRE por 24 horas de estos supermercados en EE. UU. y este es el impactante motivo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50