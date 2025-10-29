ALERTA residentes permanentes: Así debes reemplazar tu Green Card si se perdió o venció en Estados Unidos

Perder o tener una Green Card dañada no significa arriesgar tu estatus migratorio. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite solicitar un reemplazo por internet y sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina, siempre que cumplas con los requisitos.

Reponer tu tarjeta es clave para poder trabajar legalmente, viajar y demostrar tu residencia permanente ante las autoridades. Por eso, conocer el proceso correcto te ayudará a evitar rechazos o demoras durante la gestión.

¿Cuándo debes reemplazar tu Green Card?

USCIS indica que los residentes permanentes deben pedir un reemplazo si:

La tarjeta está vencida o vencerá en los próximos 6 meses

Fue robada, extraviada o nunca llegó por correo

Tiene datos incorrectos o desactualizados

Sufrió daños o no es legible

Cambiaste de nombre legalmente

Todas estas solicitudes se realizan mediante el Formulario I-90 en línea.

Guía rápida para iniciar el trámite

Crear una cuenta en myUSCIS

Completar y enviar el Formulario I-90

Adjuntar documentos solicitados

Pagar la tarifa correspondiente

Guardar el número de recibo para seguimiento

USCIS puede programar una cita biométrica si la situación lo requiere.

¿Cómo revisar el avance de tu solicitud?

Puedes monitorear tu caso:

72 horas después del envío

En la página de USCIS, con tu número de recibo

O llamando al Centro de Contacto de USCIS para asistencia

¿Qué pasa si no reemplazas tu Green Card?

Ignorar una tarjeta vencida o extraviada podría ocasionar:

Dificultades para viajar y volver a EE. UU.

Problemas laborales al verificar tu estatus legal

Multas o retrasos en futuros trámites migratorios

Por eso, USCIS recomienda iniciar el proceso cuanto antes.

Consejos útiles para evitar contratiempos

Mantén copias digitales de tu tarjeta actual

de tu tarjeta actual Actualiza tus datos ante USCIS si cambias de domicilio

Revisa el correo y mensajes de tu cuenta USCIS para respuestas oficiales

Además, si necesitas viajar mientras tu Green Card está en proceso de reemplazo, puedes solicitar un documento temporal que acredite tu estatus legal. USCIS puede proporcionarte un sello I-551 en tu pasaporte, el cual funciona como prueba de residencia permanente hasta que recibas la nueva tarjeta física. Este paso es crucial para evitar problemas en aeropuertos o al ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Finalmente, recuerda que mantener tu documentación migratoria vigente es parte de tu responsabilidad como residente permanente. No esperes a que tu tarjeta esté vencida o perdida para actuar. Si comienzas el trámite a tiempo y sigues las indicaciones oficiales, podrás continuar tu vida laboral, familiar y personal sin contratiempos ni riesgos legales.