ATENCIÓN a USCIS: Nueva política afectará a inmigrantes a partir del 28 de octubre de 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado cambios importantes en sus métodos de pago que afectarán a todos los solicitantes y peticionarios de trámites migratorios. A partir del 28 de octubre de 2025, la agencia eliminará gradualmente los pagos con cheques en papel y giros postales, dando paso a un sistema completamente digital mediante tarjetas de crédito y débito ACH.

Nueva política del USCIS afectará a inmigrantes en Estados Unidos a partir del 28 de octubre de 2025

Según el USCIS, "más del 90 % de nuestros pagos provienen de cheques y giros postales, lo que provoca retrasos en el procesamiento y aumenta el riesgo de fraude y de pérdida de pagos" (USCIS, comunicado oficial, 29 de agosto de 2025). Con la nueva política, los solicitantes deberán optar por pagos electrónicos, ya sea mediante:

Débito directo desde cuentas bancarias de EE. UU. mediante el Formulario G-1650 (Autorización para transacciones ACH).

desde cuentas bancarias de EE. UU. mediante el Formulario G-1650 (Autorización para transacciones ACH). Tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450 (Autorización para transacciones con tarjeta de crédito).

El USCIS aclara que, para que el pago sea válido, los formularios deben completarse y firmarse antes de presentar cualquier solicitud o petición. Hasta el 28 de octubre, se seguirán aceptando cheques y giros postales; a partir de esa fecha, solo se procesarán pagos electrónicos.

Los solicitantes que no cuenten con una cuenta bancaria en EE. UU. pueden seguir utilizando tarjetas de crédito prepagadas a través del Formulario G-1450.

USCIS seguirá aceptando cheques, giros postales y pagos con tarjeta hasta el 28 de octubre de 2025.

Consejos para inmigrantes que aplican mediante USCIS

La agencia insta a todos los usuarios a verificar que sus cuentas tengan fondos suficientes, ya que cualquier transacción rechazada podría ocasionar la denegación de la solicitud o petición.

Esta iniciativa sigue lo establecido en la Orden Ejecutiva 14247 y tiene como objetivo facilitar el procesamiento de cheques y giros postales, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos, al mismo tiempo que disminuye los riesgos de fraude, pérdida de pagos o robos, según informa el USCIS.

Además, según expertos de Ogletree Deakins, estos cambios reflejan un avance hacia la digitalización de los pagos, lo que permitirá una mayor seguridad y eficiencia en el procesamiento de trámites migratorios. La nueva política también establece que todos los pagos deben realizarse desde bancos estadounidenses y en dólares, y especifica claramente los motivos por los cuales un pago podría ser rechazado.

Los solicitantes y peticionarios deben prepararse para esta transición y familiarizarse con las opciones de pago electrónico disponibles, a fin de evitar retrasos o rechazos en sus trámites migratorios.