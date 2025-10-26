ALERTA inmigrantes: el NUEVO formulario obligatorio para el permiso de trabajo 2025 ya está disponible en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha confirmado que, a partir de 2025, todos los inmigrantes deberán presentar el Formulario I-765 para solicitar o renovar su permiso de trabajo. Este documento será el único válido para tramitar la autorización laboral, por lo que completarlo correctamente será esencial para evitar retrasos o rechazos.

El nuevo requisito forma parte de un esfuerzo del gobierno estadounidense por unificar y digitalizar los procesos migratorios, ofreciendo mayor control y seguridad en la gestión de datos personales.

Qué es el Formulario I-765 y quiénes deben presentarlo

El Formulario I-765, denominado oficialmente Solicitud de Autorización de Empleo, es el documento que permite a los inmigrantes trabajar legalmente en Estados Unidos mientras mantienen un estatus migratorio válido. Debe ser completado tanto por quienes solicitan el permiso por primera vez como por quienes necesiten renovar su autorización antes del vencimiento.

Los solicitantes deben adjuntar la documentación de respaldo, como comprobantes de identidad, evidencia de su estatus migratorio y el pago de la tarifa correspondiente. Un error o dato incompleto puede generar demoras considerables o incluso el rechazo de la solicitud.

Cómo llenar correctamente el nuevo formulario

El trámite puede realizarse completamente en línea a través del portal myUSCIS, donde cada usuario deberá crear una cuenta personal. Desde allí, se podrá llenar el formulario, cargar los documentos necesarios y seguir el estado de la solicitud en tiempo real.

Durante el proceso, USCIS solicitará datos personales básicos, dirección actual, número de registro de extranjero (si aplica) y el motivo de la solicitud ya sea una nueva autorización o una renovación. Se recomienda verificar cuidadosamente cada campo antes de enviar el formulario, ya que los errores no se pueden corregir una vez presentado.

Plazos y recomendaciones clave

USCIS recomienda presentar el Formulario I-765 con suficiente anticipación, especialmente para quienes buscan renovar su permiso de trabajo, ya que los tiempos de procesamiento pueden variar según la categoría migratoria.

Además, la agencia sugiere guardar copias digitales y físicas del formulario enviado y del comprobante de pago. Mantener la información actualizada en el portal myUSCIS permitirá recibir notificaciones automáticas sobre el avance de la solicitud.

Un paso decisivo para mantener la autorización laboral

El cumplimiento de este nuevo requisito es obligatorio para todos los inmigrantes que deseen trabajar legalmente en EE. UU. a partir de 2025. No presentar el Formulario I-765 o hacerlo fuera de plazo podría provocar la suspensión temporal del permiso laboral y complicaciones en otros trámites migratorios.

USCIS insiste en la importancia de revisar las fechas de vencimiento y seguir las instrucciones oficiales, recordando que toda la información actualizada estará disponible en su portal web.