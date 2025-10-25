ALERTA, inmigrantes en Virginia: hondureño de 24 años FALLECE atropellado cuando intentaba escapar de agentes de ICE

Un ciudadano hondureño de 24 años, identificado como José Castro-Rivera, perdió la vida el último jueves 23 de octubre al ser atropellado mientras intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la I-264, en dirección este, cerca del intercambio de Military Highway en Virginia.

El incidente se produjo cuando los agentes detenían su vehículo como parte de una operación de control migratorio basada en inteligencia. La acción buscaba verificar la situación legal de los ocupantes del automóvil, quienes fueron encontrados en el país de manera irregular.

La persecución y el fatal descenlace

Según el reporte de la Policía Estatal de Virginia (VSP), José Castro-Rivera, quien viajaba junto a otras personas en el vehículo, opuso resistencia a la detención y huyó intentando cruzar la carretera interestatal, lo que lo expuso a un alto riesgo. Lamentablemente, fue atropellado por una camioneta Ford modelo 2002 y declarado muerto en el lugar por las autoridades.

Hondureño de 24 años fallece atropellado cuando escapaba de ICE.

La VSP investigó el accidente, aclarando que no participaron en la persecución. ICE señaló que uno de sus oficiales practicó RCP a Castro-Rivera antes de su fallecimiento y notificó a los demás ocupantes detenidos sobre la muerte del joven hondureño.

Buscan repatriar el cuerpo de hondureño fallecido

José Castro-Rivera había emigrado a Estados Unidos en 2021 con el sueño de trabajar y enviar dinero a su familia en Honduras. Su trágico fallecimiento ha conmovido a amigos y seres queridos, quienes buscan honrar su memoria.

Amigos y parientes han iniciado una colecta a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de repatriar su cuerpo y permitir que reciba el último adiós en su tierra natal, cumpliendo así el deseo de despedida de sus familiares.