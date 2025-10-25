ATENCIÓN viajeros a EE. UU.: tu visa será ANULADA si la presentas de esta manera, advierte el Departamento de Estado

En medio de la creciente demanda migratoria en Estados Unidos, la visa para EE. UU. se convierte en un documento esencial para todo viajero que desee ingresar al país. Este visado es un requisito clave, ya que antes de entrar, un oficial de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) verificará su validez y determinará si se permite el ingreso.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió una advertencia clara: cualquier visa dañada o mal manipulada puede considerarse automáticamente inválida, incluso si todavía está vigente. Los viajeros deben asegurarse de que su pasaporte y visa para EE. UU. estén en perfecto estado para evitar problemas al ingresar al país.

Qué hacer si tu visa para EE. UU. está dañada

En la sección de preguntas frecuentes de su sitio web oficial, el Departamento de Estado de EE. UU. indicó que todas las personas cuya visa para EE. UU. esté dañada deberán solicitar una nueva en la embajada o consulado estadounidense en el extranjero. Además, las autoridades recuerdan que las visas que no estén físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas, o que presenten daños visibles, perderán automáticamente su validez.

Tu visa para EE. UU. será anulada si la presentas de esta manera.

Estas situaciones suelen ocurrir cuando el viajero intenta retirar la página con la visa de un pasaporte vencido para colocarla en uno nuevo, una práctica no permitida. Sin embargo, si el viajero obtuvo un nuevo pasaporte y el anterior aún contiene la visa válida, la recomendación es viajar con ambos documentos: el pasaporte antiguo (con la visa) y el nuevo vigente, evitando así la necesidad de tramitar un reemplazo de inmediato.

Qué hacer si pierdes tu visa para EE. UU.

En caso de que el titular pierda su visa para EE. UU. o esta sea robada, la autoridad consular recuerda que es obligatorio reportarlo de manera inmediata y solicitar un reemplazo oficial en la embajada o consulado correspondiente. Este procedimiento garantiza que el viajero cumpla con los requisitos migratorios y evite complicaciones al intentar ingresar al país.

La advertencia del Departamento de Estado busca prevenir problemas a los viajeros, asegurando que puedan seguir el proceso correcto y reducir el riesgo de ser rechazados en los puntos de control migratorio. Mantener la visa en buen estado y proteger el pasaporte es fundamental para garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.