ATENCIÓN solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS avanza con casos del Formulario I-589 y envía nuevas notificaciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que, desde inicios de octubre de 2025, está enviando nuevas notificaciones a las personas con solicitudes de asilo afirmativo pendientes mediante el Formulario I-589.

Los avisos buscan actualizar información, avanzar con entrevistas, citas biométricas o solicitudes de evidencia, y son esenciales para evitar demoras o pérdida de beneficios migratorios. Si presentaste tu I-589 y aún esperas respuesta, revisa tu cuenta USCIS y tu buzón físico esta semana.

Qué cambió y a quiénes afecta

Desde el 1 de octubre, USCIS comenzó una revisión masiva de casos de asilo pendientes en todo el país. Las notificaciones pueden incluir citas de huellas, entrevistas, solicitudes de evidencia (RFE) o confirmaciones de cambio de dirección. Además, el organismo actualizó la página oficial del Formulario I-589 y del apartado Asylum en su sitio web.

Estas actualizaciones afectan directamente a los solicitantes de asilo con trámites pendientes, familias recién llegadas que dependen de permisos de trabajo o personas que cambiaron de domicilio y deben actualizar su dirección. Las notificaciones legítimas llegan ahora desde el número 872466 (USAIMM); cualquier otro número podría ser un intento de fraude.

USCIS avanza con casos del Formulario I-589 para solicitantes de asilo.

Qué hacer para no perder tu cita

USCIS recomienda revisar tu cuenta en línea en my.uscis.gov al menos una vez por semana y estar atento a las cartas impresas que aún se envían para avisos importantes, como entrevistas o biometría. Si cambiaste de domicilio, debes presentar el Formulario AR-11 en línea o en papel dentro de los 10 días posteriores al cambio.

Además, es fundamental activar las alertas por correo y mensaje, guardar copias en PDF del Formulario I-589 y organizar documentos como identificación, comprobante de dirección y recibos de envío. Ningún agente de USCIS pedirá dinero por teléfono, Zelle o criptomonedas, por lo que se debe reportar cualquier intento de fraude.

Cuándo pedir ayuda

Si tienes dudas sobre tu caso, cita o notificaciones perdidas, puedes comunicarte con el Contact Center de USCIS al 800-375-5283 o solicitar una cita presencial en my.uscis.gov/appointment.

El Formulario I-589 es la solicitud oficial de asilo o protección contra deportación y debe presentarse dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos, salvo excepciones. Cada aviso que emite USCIS forma parte del proceso de biometría, revisión, entrevista y decisión final.