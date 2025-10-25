ATENCIÓN Texas: estas son las NUEVAS LEYES que estarán en juego para las elecciones del 4 de noviembre

El estado de Texas se prepara para una Elección Especial y Conjunta de Enmienda Constitucional este 4 de noviembre, en la que los ciudadanos decidirán el futuro de más de 17 leyes y reformas estatales. Entre las medidas destacan propuestas que buscan otorgar alivio fiscal, exenciones de impuestos y beneficios para veteranos y familias afectadas por desastres.

Estas elecciones en Texas marcarán un momento clave para los contribuyentes, ya que muchas de las leyes propuestas podrían reducir los impuestos a la propiedad y ofrecer mayor protección económica a sectores vulnerables.

Aumento de la exención del impuesto a la propiedad

Una de las principales propuestas, la Resolución Conjunta del Senado No. 2 (SJR 2), busca aumentar la exención del impuesto ad valorem sobre viviendas residenciales de US$100 000 a US$140 000. El objetivo es reducir la carga tributaria sobre los propietarios de viviendas familiares y destinar los fondos recaudados a la educación primaria y secundaria.

Las nuevas leyes que estarán en juego para las elecciones del 4 de noviembre en Texas.

Además, la ley establece que la Legislatura estatal deberá compensar a los distritos escolares por los ingresos que dejarían de percibir debido al alivio fiscal. Los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad mantendrán sus exenciones adicionales, con deducciones de hasta US$10 000 sobre el valor de su propiedad.

Nuevos beneficios para veteranos y familias afectadas

Otra de las leyes en la boleta electoral es la Resolución Conjunta de la Cámara No. 133 (HJR 133), que propone una exención del impuesto ad valorem para la vivienda principal del cónyuge sobreviviente de un veterano de las Fuerzas Armadas fallecido por una enfermedad o lesión relacionada con su servicio. El beneficio podrá trasladarse a una nueva residencia, siempre que el beneficiario no se haya vuelto a casar.

También se incluye la Resolución No. 84 (HJR 84), que permitiría otorgar exenciones temporales de impuestos a propietarios cuyas viviendas hayan sido destruidas por incendios. La medida busca ofrecer alivio económico inmediato a las familias afectadas y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas.