El impacto del cierre del Gobierno de Estados Unidos ya se hace sentir con fuerza. Según el Departamento de Trabajo, un total de 7.244 trabajadores federales solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo durante la semana que terminó el 11 de octubre, marcando el número más alto desde el cierre de enero de 2019. La paralización, originada por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, ha dejado sin ingresos a miles de empleados públicos en todo el país.

Las cifras reflejan un fuerte aumento respecto a las 3.272 solicitudes registradas la semana anterior y a las 588 previas al cierre, evidenciando el deterioro económico causado por la suspensión de actividades. El incremento incluye tanto a empleados en licencia temporal sin pago, como a quienes se acogieron a programas de renuncia diferida o fueron afectados por recortes de personal impulsados por la Administración Trump.

Jueza federal frena despidos y advierte irregularidades

La jueza Susan Yvonne Illston, del distrito norte de California, emitió una orden de restricción temporal que impide la continuación de los despidos dentro del Gobierno, al considerar que las notificaciones se realizaron de forma contraria a la ley. Según el fallo, muchos empleados en licencia no tuvieron acceso a sus correos laborales, donde se enviaron los avisos de despido.

Cierre del Gobierno de EE. UU. dispara solicitudes de subsidio por desempleo.

Desde la Casa Blanca, funcionarios defendieron la medida al asegurar que el presidente posee la autoridad legal para aplicar los despidos, y calificaron a la jueza, designada durante la administración Clinton, como una figura de "extrema izquierda". Mientras tanto, la incertidumbre laboral continúa afectando a más de 10.000 trabajadores federales, cuya situación sigue en revisión judicial.

Efectos colaterales en militares y transporte aéreo

El cierre del Gobierno ha tenido consecuencias más allá del ámbito burocrático. Más de 1.3 millones de soldados activos enfrentan retrasos en el pago de sus salarios, lo que ha llevado a familias militares a depender de bancos de alimentos. Además, la falta de controladores aéreos ha provocado retrasos en aeropuertos clave como Boston, Chicago y Las Vegas, mientras aumenta el ausentismo por enfermedad o falta de recursos.

La crisis federal continúa sin solución a la vista, mientras el Departamento de Trabajo advierte que el número de solicitudes por desempleo podría seguir creciendo si el Congreso no alcanza un acuerdo presupuestario en los próximos días.