- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
ALERTA en EE. UU.: cierre del Gobierno dispara solicitudes de subsidio por desempleo entre trabajadores federales
El cierre del Gobierno en EE. UU. dispara solicitudes de desempleo de trabajadores federales y afecta a militares, aeropuertos y familias del sector público.
El impacto del cierre del Gobierno de Estados Unidos ya se hace sentir con fuerza. Según el Departamento de Trabajo, un total de 7.244 trabajadores federales solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo durante la semana que terminó el 11 de octubre, marcando el número más alto desde el cierre de enero de 2019. La paralización, originada por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, ha dejado sin ingresos a miles de empleados públicos en todo el país.
PUEDES VER: ATENCIÓN, inmigrantes en San Francisco.: Donald Trump CANCELA planes de despliegue federal tras conversación con el alcalde
Las cifras reflejan un fuerte aumento respecto a las 3.272 solicitudes registradas la semana anterior y a las 588 previas al cierre, evidenciando el deterioro económico causado por la suspensión de actividades. El incremento incluye tanto a empleados en licencia temporal sin pago, como a quienes se acogieron a programas de renuncia diferida o fueron afectados por recortes de personal impulsados por la Administración Trump.
Jueza federal frena despidos y advierte irregularidades
La jueza Susan Yvonne Illston, del distrito norte de California, emitió una orden de restricción temporal que impide la continuación de los despidos dentro del Gobierno, al considerar que las notificaciones se realizaron de forma contraria a la ley. Según el fallo, muchos empleados en licencia no tuvieron acceso a sus correos laborales, donde se enviaron los avisos de despido.
Cierre del Gobierno de EE. UU. dispara solicitudes de subsidio por desempleo.
Desde la Casa Blanca, funcionarios defendieron la medida al asegurar que el presidente posee la autoridad legal para aplicar los despidos, y calificaron a la jueza, designada durante la administración Clinton, como una figura de "extrema izquierda". Mientras tanto, la incertidumbre laboral continúa afectando a más de 10.000 trabajadores federales, cuya situación sigue en revisión judicial.
Efectos colaterales en militares y transporte aéreo
El cierre del Gobierno ha tenido consecuencias más allá del ámbito burocrático. Más de 1.3 millones de soldados activos enfrentan retrasos en el pago de sus salarios, lo que ha llevado a familias militares a depender de bancos de alimentos. Además, la falta de controladores aéreos ha provocado retrasos en aeropuertos clave como Boston, Chicago y Las Vegas, mientras aumenta el ausentismo por enfermedad o falta de recursos.
La crisis federal continúa sin solución a la vista, mientras el Departamento de Trabajo advierte que el número de solicitudes por desempleo podría seguir creciendo si el Congreso no alcanza un acuerdo presupuestario en los próximos días.
- 1
ALERTA en Walmart de Folsom: adolescente de 18 años en bicicleta eléctrica recibe insólita sanción tras atropellar a mujer en tienda
- 2
PELIGRO para inmigrantes embarazadas en Estados Unidos: denuncian a ICE por grave motivo
- 3
Adiós para siempre: Walmart CONFIRMA el fin de su beneficio más querido por los clientes
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50