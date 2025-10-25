Elecciones en Nueva York: las últimas encuestas sobre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo.

ATENCIÓN: la contienda electoral por la alcaldía de Nueva York, en Estados Unidos, se ha intensificado con el comienzo de la votación anticipada y un cambio considerable en el panorama político en dicho estado. Previo a la apertura de los centros de votación, el todavía alcalde, Eric Adams, hizo público su respaldo a Andrew Cuomo.

Ante este acto y sorpresiva alianza, Zohran Mamdani, el candidato demócrata que lidera las encuestas también no se quedó de brazos cruzados. ¿Cómo van las encuestas? ¿Quién será el próximo gobernador de Nueva York?

Elecciones en Nueva York 2025: últimas encuestas sobre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

'La Nación' y otros medios internacionales compartieron las últimas incidencias que se están llevando a cabo en esta tarde. Y es que, a partir de HOY, sábado 25 de octubre, los habitantes de Nueva York tienen la oportunidad de participar en la votación anticipada para las elecciones generales de 2025, las cuales determinarán al próximo alcalde de la ciudad estadounidense.

CBS News señaló que esta jornada dará inicio a un periodo en el que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al sufragio antes de la fecha oficial de la elección, programada para el martes 4 de noviembre 2025. El registro de votantes cerrará aquel día, por lo que aquellos que aún no hayan completado este trámite deberán hacerlo antes de esa fecha. El proceso se puede hacer online, por correo o llamando al número 1-800-FOR-VOTE (1-800-367-8683).

Hasta el momento, así van las elecciones anticipadas:

Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%.

AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%.

Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%.

Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%.

Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%.

Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%.

YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%.

Según los reportes y los últimos resultados, existe una ventaja de dos dígitos de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo hasta el momento.

Los candidatos que se disputan la alcaldía de Nueva York

A continuación, los cinco candidatos que se perfilan para la alcaldía de Nueva York:

Andrew Cuomo , quien se postula como independiente.

, quien se postula como independiente. Irene Estrada , representante del partido conservador.

, representante del partido conservador. Joseph Hernández , también independiente.

, también independiente. Zohran Mamdani , del partido demócrata.

, del partido demócrata. Curtis Sliwa, del partido republicano.

Cabe señalar que Eric Adams y Jim Walden, ambos independientes, impactaron al decidir no participar en esta contienda electoral. Pese a ello, sus nombres permanecerán en las boletas, ya que el plazo establecido por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York terminó el 30 de mayo.