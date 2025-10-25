El viernes 24 de octubre, Audrey Eckert, Miss Nebraska, se alzó con el título de Miss USA 2025 en el 74.º certamen anual celebrado en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, en EE. UU.

La nueva reina de belleza no pudo evitar recibir la corona de las manos de la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig. Por otro lado, Alma Cooper, quien ganó el título de Miss USA en la anterior edición, anunció a través de su cuenta de Instagram que no participará en el certamen de 2025, pese a que su reinado fue homenajeado durante la gala final. ¿Qué se sabe sobre Audrey Eckert?

Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, representante del país en el Miss Universo

Audrey Eckert, nació en Nebraska y se coronó como la gran ganadora del certamen estadounidense, deslumbrando a todos a sus solo 23 años. En una competencia que reunió a 51 candidatas de diferentes estados, destacó por su belleza y carisma, logrando así el primer lugar.

Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, representante del país en el Miss Universo.

La joven se encargará de asumir con todo su esfuerzo el rol que dejó vacante Alma Cooper, la anterior ganadora. Ahora, Eckert debe prepararse para representar al país en el Miss Universo 2025.

Cursó Administración de Empresas en la Universidad de Nebraska-Lincoln y fue parte del equipo de animadoras de los Huskers, según su biografía como Miss USA 2025.

Actualmente, la señorita se desempeña como coordinadora de redes sociales y marketing para la marca tailandesa de bolsos Sapahn. A sus 23 años, representará al país americano en el certamen de Miss Universo global, programado para noviembre de este año.

Audrey Eckert ya tiene experiencia en certámenes de belleza

Audrey Eckert ha logrado alcanzar el anhelado sueño de su vida al convertirse en la representante de la nación estadounidense en el certamen de Miss Universo, un desafío que no resulta sencillo en un contexto donde solo una concursante puede destacar entre tantas jóvenes.

Vale precisar que la nueva Miss USA ya tenía un notable recorrido en el mundo de los certámenes de belleza, pues anteriormente había sido coronada como Miss Teen USA en 2020. Desde ese momento, su enfoque estuvo en un único objetivo, el cual finalmente ha conseguido. Espera traer una nueva corona para su país.