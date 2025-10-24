Miss USA 2025 hoy, 24 de octubre: horario, canales y lista de candidatas en búsqueda de la corona.

HOY, viernes 24 de octubre, el Grand Sierra Resort and Casino de Reno, en Nevada, EE. UU., se alista para cautivar con la 75ª edición del Miss USA 2025. En este evento, 51 candidatas, las cuales representarán a cada uno de los estados y al Distrito de Columbia, darán todo de sí para convertirse en la ganadora de la codiciada corona que actualmente pertenece a Alma Cooper, Miss Michigan 2024.

En esta nota, te compartimos más detalles sobre la gala, la cual promete ser un espectáculo deslumbrante, lleno de talento y belleza. ¿En qué canal se podrá ver la esperada ceremonia del país americano?

Miss USA 2025 hoy, 24 de octubre: horario, canales y más detalles del evento

¡Atención! La transmisión del Miss USA 2025 se realizará en el horario de las 8 p. m. ET (5 p. m. PT) y será presentada por el canal QBN (Queen Beauty Network), un servicio de streaming que opera bajo el modelo de pago por evento (PPV). Vale resaltar que el servicio estará disponible para el país de Donald Trump y para otras naciones alrededor del mundo.

AQUÍ, los precios de acceso a la plataforma:

Acceso a los cinco eventos del Miss USA, que incluye el Miss Teen USA: $69,99.

Concurso de vestuario del Miss USA 2025: $19,99.

Preliminares del Miss Teen USA 2025: $19,99.

Preliminares del Miss USA 2025: $19,99.

Finales del Miss Teen USA 2025: $22,99.

Finales del Miss USA 2025: $24,99.

Estos datos son muy importantes para todos los que estén interesado en disfrutar de uno de los eventos más esperados en el mundo de la belleza.

Candidatas del Miss USA 2025