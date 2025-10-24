Miss USA 2025 hoy, 24 de octubre: horario, canales y lista de candidatas en búsqueda de la corona.

- Hoy:
Miss USA 2025 hoy, 24 de octubre: horarios, canales de la transmisión y lista de candidatas en búsqueda de la corona
HOY, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo el esperado concurso de belleza Miss USA 2025, el cual contará con la participación de 51 candidatas de EE. UU.
HOY, viernes 24 de octubre, el Grand Sierra Resort and Casino de Reno, en Nevada, EE. UU., se alista para cautivar con la 75ª edición del Miss USA 2025. En este evento, 51 candidatas, las cuales representarán a cada uno de los estados y al Distrito de Columbia, darán todo de sí para convertirse en la ganadora de la codiciada corona que actualmente pertenece a Alma Cooper, Miss Michigan 2024.
En esta nota, te compartimos más detalles sobre la gala, la cual promete ser un espectáculo deslumbrante, lleno de talento y belleza. ¿En qué canal se podrá ver la esperada ceremonia del país americano?
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Anchorage: reportan CIERRE indefinido de tienda tras lamentable tiroteo que dejó a una persona herida
Miss USA 2025 hoy, 24 de octubre: horario, canales y más detalles del evento
¡Atención! La transmisión del Miss USA 2025 se realizará en el horario de las 8 p. m. ET (5 p. m. PT) y será presentada por el canal QBN (Queen Beauty Network), un servicio de streaming que opera bajo el modelo de pago por evento (PPV). Vale resaltar que el servicio estará disponible para el país de Donald Trump y para otras naciones alrededor del mundo.
AQUÍ, los precios de acceso a la plataforma:
- Acceso a los cinco eventos del Miss USA, que incluye el Miss Teen USA: $69,99.
- Concurso de vestuario del Miss USA 2025: $19,99.
- Preliminares del Miss Teen USA 2025: $19,99.
- Preliminares del Miss USA 2025: $19,99.
- Finales del Miss Teen USA 2025: $22,99.
- Finales del Miss USA 2025: $24,99.
Estos datos son muy importantes para todos los que estén interesado en disfrutar de uno de los eventos más esperados en el mundo de la belleza.
Candidatas del Miss USA 2025
- Miss Alabama — Kennedy Whisenant.
- Miss Alaska — Kelsey Craft.
- Miss Arizona — Elexes Richardson.
- Miss Arkansas — Olivia Halsey.
- Miss California — Kylie Chang.
- Miss Colorado — Sydney Hella.
- Miss Connecticut — Jenna Hofmann.
- Miss Delaware — Tetra Shaylice Shockley.
- Miss Distrito de Columbia — Allison LaForce.
- Miss Florida — Lou Schieffelin.
- Miss Georgia — Savannah Miles.
- Miss Hawái — Issha Rose Mata.
- Miss Idaho — Jenny Ting Crawford.
- Miss Illinois — Nikolina Vujcic.
- Miss Indiana — Sydney Shrewsbury.
- Miss Iowa — Hayley Buettell.
- Miss Kansas — Asia Cymone Smith.
- Miss Kentucky — Mattie Barker.
- Miss Luisiana — Francie Millan.
- Miss Maine — Shelby Howell.
- Miss Maryland — Lexía Gillette.
- Miss Massachusetts — Peri Caron.
- Miss Michigan — Michele Lewandoski.
- Miss Minnesota — Megan Rivera.
- Miss Mississippi — McKenzie Cole.
- Miss Misuri — Shae Smith.
- Miss Montana — Juliana Wilson.
- Miss Nebraska — Audrey Eckert.
- Miss Nevada — Mary Sickler.
- Miss Nueva Hampshire — MonaLesa Brackett.
- Miss Nueva Jersey — Ivy Harrington.
- Miss Nuevo México — Dominique Ehrl.
- Miss Nueva York — Christiana DiNardo.
- Miss Carolina del Norte — Lourdes Madera.
- Miss Dakota del Norte — Olivia Redding.
- Miss Ohio — Hannah Marie Klein.
- Miss Oklahoma — Zoe Ferraro.
- Miss Oregón — Chantéa McIntyre.
- Miss Pensilvania — Rica Clements.
- Miss Rhode Island — Brianna Vega.
- Miss Carolina del Sur — Gallienne Nabila.
- Miss Dakota del Sur — Megan Hiykel.
- Miss Tennessee — Madison Kunst.
- Miss Texas — Taylor Lauren Davis.
- Miss Utah — Elle Hinojosa.
- Miss Vermont — Victoria Chuah.
- Miss Virginia — Erin Houston.
- Miss Washington — Carisa Erickson.
- Miss Virginia Occidental — Erin Wellman.
- Miss Wisconsin — Aneisha Cox.
- Miss Wyoming — Eilish Anne Young.
