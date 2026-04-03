0
LO ÚLTIMO
Alianza clasificó a la final de la Liga Vóley: ¿cuándo y contra quién jugará?

DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico ante Alianza Lima

Sekou Gassama ha sido cuestionado por los hinchas tras su fichaje por Universitario y se reveló que el DT Javier Rabanal tomó una firme decisión con el delantero.

Angel Curo
DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico ante Alianza Lima
DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico ante Alianza Lima | Foto: Universitario
COMPARTIR

Sekou Gassama fue uno de los fichajes de Universitario para esta temporada. Sin embargo, el delantero no ha podido mostrar su mejor rendimiento y fue cuestionado por los hinchas por su mal estado físico desde su llegada. No obstante, tras evidenciar una mejora, el DT Javier Rabanal sorprendió al tomar una impactante medida con el senegalés para el clásico ante Alianza Lima.

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: a qué hora juega, entradas, apuestas y dónde ver el clásico por Liga 1

DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico

Los hinchas se muestran expectantes por conocer cómo se conformará la lista de convocados de Javier Rabanal con Universitario para el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura y si Sekou Gassama será considerado para este duelo.

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que el técnico español ha decidido que Gassama inicie el partido en el banco de suplentes. Por lo que, de ser necesario, podría tener minutos en el clásico.

Previamente, el medio ‘Jax Latin Media’ sorprendió al revelar que el senegalés ha sido considerado para concretar junto al plantel de crema. El delantero fue captado ingresando con su vehículo al hotel donde está instalado el equipo en compañía de Miguel Silveira.

Video: Jax Latin Media

De esta forma, aunque el club no lo hizo oficial, todo indica que Sekou Gassama podrá tener la chance de sumar minutos y saldrá nuevamente en la lista de convocados con Universitario.

Cabe señalar que es poco probable que le den la oportunidad de iniciar como titular, esto ya que el senegalés solo ha sumado 30 minutos en lo que va de la temporada y, en la actualidad, hay jugadores que han mostrado un mejor nivel, como Álex Valera, Lisandro Alzugaray, entre otros.

Sekou Gassama anotó gol en amistoso de Universitario

Sekou Gassama recientemente encendió la pólvora y fue el artífice del gol de la victoria de Universitario en el amistoso ante LDU de Quito durante el parón de selecciones. El delantero se estrenó como goleador en el equipo y ahora buscará repetirlo en un partido oficial.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán presentados en campeón del Perú: "Cláusulas disciplinarias"

  2. Mr Peet se rendió en elogios hacia jugador de Universitario tras clásico con Alianza: "Genialidad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano