DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico ante Alianza Lima

Sekou Gassama fue uno de los fichajes de Universitario para esta temporada. Sin embargo, el delantero no ha podido mostrar su mejor rendimiento y fue cuestionado por los hinchas por su mal estado físico desde su llegada. No obstante, tras evidenciar una mejora, el DT Javier Rabanal sorprendió al tomar una impactante medida con el senegalés para el clásico ante Alianza Lima.

DT de Universitario tomó determinante medida con Sekou Gassama para el clásico

Los hinchas se muestran expectantes por conocer cómo se conformará la lista de convocados de Javier Rabanal con Universitario para el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura y si Sekou Gassama será considerado para este duelo.

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que el técnico español ha decidido que Gassama inicie el partido en el banco de suplentes. Por lo que, de ser necesario, podría tener minutos en el clásico.

Previamente, el medio ‘Jax Latin Media’ sorprendió al revelar que el senegalés ha sido considerado para concretar junto al plantel de crema. El delantero fue captado ingresando con su vehículo al hotel donde está instalado el equipo en compañía de Miguel Silveira.

Video: Jax Latin Media

De esta forma, aunque el club no lo hizo oficial, todo indica que Sekou Gassama podrá tener la chance de sumar minutos y saldrá nuevamente en la lista de convocados con Universitario.

Cabe señalar que es poco probable que le den la oportunidad de iniciar como titular, esto ya que el senegalés solo ha sumado 30 minutos en lo que va de la temporada y, en la actualidad, hay jugadores que han mostrado un mejor nivel, como Álex Valera, Lisandro Alzugaray, entre otros.

Sekou Gassama anotó gol en amistoso de Universitario

Sekou Gassama recientemente encendió la pólvora y fue el artífice del gol de la victoria de Universitario en el amistoso ante LDU de Quito durante el parón de selecciones. El delantero se estrenó como goleador en el equipo y ahora buscará repetirlo en un partido oficial.