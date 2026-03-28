Sekou Gassama le marcó gol de otro planeta a Liga de Quito y enloquece a hinchas - VIDEO

Rugió la 'Pantera'. Sekkou Gassama finalmente logró marcar su primer gol en Universitario de Deportes y lo hizo durante un partido amistoso ante Liga de Quito en el Estadio Monumental de Ate. De esta forma, el delantero senegalés llega fino de cara al clásico contra Alianza Lima el próximo fin de semana.

La 'U' logró derrotar 2-1 a LDU en un duelo no oficial que se llevó a cabo este sábado 28 de marzo, aprovechando que tanto la Liga 1 de Perú como la Liga Pro de Ecuador se encuentran en pausa por la fecha FIFA del mes de marzo, donde tanto la selección peruana como ecuatoriana disputaron encuentros de preparación. En ese sentido, la anotación del africano fue lo más destacado por los hinchas.

Como verás a continuación, Andy Polo lanzó un buen centro por la banda derecha y le llegó a Sekou Gassama, quien controló con un poco de dificultad pero luego aguantó entre tres defensores y mientras caía terminó mandando el balón dentro de la portería de Liga Deportiva de Quito.

Con ello, el delantero africano anotó su primer gol con Universitario de Deportes y se encuentra fino de cara al partido contra Alianza Lima por la fecha número 9 del Torneo Apertura 2026, que también se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas de todo el Perú. La transmisión del encuentro estará disponible mediante la señal de L1 MAX a nivel nacional, mediante Movistar TV y DirecTV.