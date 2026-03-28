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ExDT de Universitario no descarta su llegada a Sporting Cristal: "Sería un orgullo"
Sporting Cristal está en busca de un nuevo entrenador tras la salida de Paulo Autuori y exreferente de Universitario se pronunció sobre su posible llegada.
En un momento crítico de la temporada, Sporting Cristal se quedó sin técnico y esto afectará al club en lo que resta de temporada en la competición nacional e internacional. Teniendo en cuenta ello, la dirigencia está en busca de un nuevo entrenador y el nombre de un ex Universitario de Deportes ha surgido como opción a tener en cuenta.
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Los malos resultados y bajo rendimiento de Sporting Cristal hicieron que Paulo Autuori deje su cargo de DT en la institución rimense. A raíz de ello se viene evaluando a reconocidos estrategas y uno con pasado crema podría dirigir a los celestes tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2026.
Ex Universitario no descarta su llegada a Sporting Cristal
Universitario de Deportes ha tenido la oportunidad de tener en su plantel a destacados entrenadores que han demostrado un gran conocimiento de juego y algunos de ellos también han vestido la camiseta como jugadores. Uno de ellos es Nolberto Solano, quien habló abiertamente si consideraría llegar a ser DT de Sporting Cristal.
“Yo acá tengo un compromiso en Pakistán, tengo todavía contrato y el compromiso está de un trabajo a largo plazo. Sin duda, nunca hay que decir no a nada porque estamos en el entorno del fútbol. Dirigir en los clubes importantes de nuestro país es el orgullo de cualquier entrenador, pero no tengo planificado y en el futuro no sabemos qué va a pasar”, indicó para Radio Ovación.
Solano se refirió a si consideraría ser DT de Sporting Cristal.
A lo largo de su carrera como entrenador, Nolberto Solano ha tenido la oportunidad de dirigir a reconocidos equipos, tales como Universitario, José Gálvez, Internacional de Toronto, selección peruana sub-23, FC San Marcos, Santos FC y a la selección de Pakistán, que es donde está actualmente.
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