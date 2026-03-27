Nolberto Solano dejó potente comentario sobre la experiencia de Mano Menezes: “Es un…”
Previo al duelo entre Perú vs. Senegal, Nolberto Solano, actual entrenador de Pakistán, compartió su opinión sobre la experiencia del DT brasileño.
La designación de Mano Menezes al mando de la selección peruana sigue dando que hablar, pues a poco de disputarse el Perú vs. Senegal, en lo que será un amistoso previo al Mundial 2026, Nolberto Solano, actual entrenador de Pakistán, dio su opinión sobre la experiencia que tiene el técnico brasileño.
'Ñol' espera que Menezes pueda contar con el apoyo de la hinchada en esta nueva etapa, aunque reconoció que la situación que atraviesa la Bicolor es complicada, sobre todo de cara a lo que será el tan ansiado recambio generacional.
Nolberto Solano sobre experiencia de Mano Menezes
El exjugador no dudó en reconocer la gran trayectoria que ha tenido el extécnico de Gremio. No obstante, espera que cuenta con el apoyo suficiente para construir algo en la selección peruana.
'Es un técnico que tiene nombre, que le ha tocado dirigir clubes, ha pasado rápidamente con la selección de Brasil. Es un técnico que ojalá que tenga todo el soporte que tenga que tener desde el lado donde sabemos de que, con toda nuestra situación, lo difícil que tiene el proceso la selección a través de este recambio que todos hablan', porque se está dando un recambio más obligado que programado”, fueron sus palabras para Radio Ovación.
Equipos donde dirigió Mano Menezes
- Perú
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
- Fluminense Football Club (Fluminense)
- SC Corinthians (Corinthians)
- Sport Club Internacional (Internacional)
- Al-Nassr FC (Al-Nassr)
- Esporte Clube Bahia (Bahia)
- SE Palmeiras (Palmeiras)
- Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
- Shandong Luneng Taishan (SD Luneng)
- Cruzeiro Esporte Clube (Cruzeiro)
- SC Corinthians (Corinthians)
- CR Flamengo (Flamengo)
- Brasil
- Brasil Olímpica
- SC Corinthians (Corinthians)
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (Grêmio)
- SER Caxias do Sul (Caxias-RS)
- Clube 15 de Novembro (15 de Novembro)
- Iraty Sport Club (Iraty)
- EC Guarani (Guarani-RS)
- Grêmio Esportivo Brasil (Brasil Pelotas)
- EC Guarani (Guarani-RS)
- SC Internacional U20 (Inter U20)
- Sport Club Internacional Youth (SC Inter Youth)
- EC Guarani (Guarani-RS)
