Nolberto Solano tuvo tajante opinión sobre convocatoria de Jairo Vélez: “Alama..."

En una reciente entrevista, Nolberto Solano habló sobre el presente de la selección peruana, donde no se guardó nada y opinó sobre la Bicolor, sobre todo en la lista de convocados de Mano Menezes, cuestionando que se deje de formar a jóvenes jugadores y que se esté acostumbrando a buscar futbolistas con ascendencia peruana.

Es en ese contexto que se refirió a Jairo Vélez, actual jugador de Alianza Lima, quien fue una de las sorpresas en la nómina, pues para ‘Ñol’, esta situación de buscar futbolistas que no nacieron en el país es una señal alarmante, señalando que es un tema delicado al cual no se le está prestando la atención.

Nolberto Solano opinó sobre convocatoria de Jairo Vélez

Para Solano, no se debe considerar el pasado entre países en el caso de Jairo Vélez y advirtió que se está consolidando una tendencia preocupante.

“Creo que no hay que mezclar la parte política que nos sucedió lastimosamente con un país hermano como es Ecuador y yo creo que Vélez es el mensaje y la alarma de que no se está trabajando, no le estamos parando consideración a las divisiones menores y estamos simplemente dedicándonos a buscar parentescos en Europa o cualquier parte del mundo para que nos representen. Ese es un tema muy delicado y si no le prestamos atención, vamos a pasar muchos años y va a ser muy difícil”, fueron sus palabras para Radio Ovación.

Solano dio su análisis sobre el Perú vs Senegal

Para el exjugador del Newcastle, no se debe enfocarse tanto en los resultados, sino más bien analizar y reconocer que esta puede ser una buena oportunidad para armar un equipo base.

“Primero, pase lo que pueda pasar en el resultado, es un partido donde recién el profe va a conocer a los jugadores. Va a tener la oportunidad de armar un equipo con la base y después el resto son piezas para empezar a mirar”, señaló el actual entrenador de Pakistan.