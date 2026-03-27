Diego Penny apuntó contra Mano Menezes por no llamar jugador que milita en el extranjero: “Una…”

En una reciente edición de ‘Al Ángulo’, se tuvo como tema de conversación a la selección peruana, la lista de Mano Menezes para los amistosos contra Senegal y Honduras sigue dando de qué hablar. En ese contexto, Diego Penny cuestionó duramente al entrenador brasileño por dejar a un jugador que milita en el extranjero.

Para el exportero, la no inclusión de Renato Tapia fue muy cuestionada, ya que consideró que debió ser llamado, ya que no sufre alguna lesión, señalando que su exclusión parece responder a una decisión técnica, por lo que Penny no dudó en hacer un análisis al respecto.

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Diego Penny apuntó contra Mano Menezes no llamar a Renato Tapia

“Si es por algo extradeportivo, acá no estamos para cubrir absolutamente nada ni ocultar nada, pero si no está, es por algo que sucedió, por algo que no pasa en el rectángulo del campo”, empezó diciendo Penny.

Pero no solo eso, sino que Penny también resaltó el buen rendimiento que viene manteniendo Tapia en el Al-Wasl.

“Entrenador nuevo con una experiencia tremenda, Mano Menezes, supuestamente va a armar una selección de cero porque algunos que pisan la Videna por primera vez o van a vestir la camiseta de Perú por primera vez. ¿Cómo no tener a los jugadores que mejor están en el extranjero? Más allá de la liga, yo vi la liga, fui al estadio a ver un partido de Renato; y no es la gran liga, pero está en el extranjero, mantiene un buen nivel, no ha hecho nada futbolísticamente para no ser llamado”, explicó el ‘Flaco’.

Renato Tapia no fue convocado por la selección peruana

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

La selección peruana jugará este sábado 28 de marzo un amistoso contra la selección de Senegal. Este encuentro se podrá seguir desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

¿Cuándo juega Perú vs Honduras?

Después de su duelo contra Senegal, Perú tendrá que enfrentarse a Honduras este martes 31. Dicho encuentro se podrá seguir desde la 1.00 p. m. (hora peruana).