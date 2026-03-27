¿A qué hora juega Perú vs Senegal? Horario del partido amistoso internacional

Se viene el partido amistoso internacional entre Perú vs Senegal, que se jugará en el Stade de France de París. Será el primer examen de Mano Menezes como DT de la ‘Bicolor’ y se enfrentará a la selección que viene de ser campeón de África en la cancha.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El duelo amistoso entre Perú vs Senegal se juega el sábado 28 de marzo.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

Repasa horarios y canales para seguir este duelo amistoso, según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13.00 p. m.

México: 10.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. (Miami y Nueva York) y 8.00 a. m. (Los Ángeles)

España: 17.00 p. m.

Perú vs Senegal: previa del partido

Este encuentro marcará el estreno de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana. Se mantiene la base de los últimos amistosos, con algunos nombres nuevos como Jairo Vélez, Adrián Quiroz, entre otros.

Asimismo, el cuadro africano viene algo golpeado tras perder el título de la Copa Africana de Naciones en mesa, pero recordemos que ya presentó una apelación en el TAS para recuperar su corona.

La selección peruana se alista para el amistoso ante Senegal.

Cabe señalar que la ‘Bicolor’ disputará otro amistoso frente a Honduras, el martes 31 de marzo, en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid.