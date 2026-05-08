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Velazco dio firme comentario sobre Fossati tras señalar que lo va a denunciar: "Siempre estará..."

El administrador de Universitario, Franco Velazco, habló sobre Jorge Fossati tras señalar que tomará medidas legales contra el directivo crema.

Jesús Yupanqui
Franco Velazco habló sobre la polémica con Jorge Fossati.
Franco Velazco habló sobre la polémica con Jorge Fossati. | FOTO: Composición Líbero
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Jorge Fossati ofreció una conferencia de prensa en la que desmintió lo señalado por Franco Velazco (que pidió el doble de su sueldo, pasajes de primera clase y auto de alta gama para seguir en la 'U') y aseguró que tomará medidas legales contra el administrador de Universitario.

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En su arribo desde Chile, tras perder contra Coquimbo Unido, Velazco fue consultado al respecto. El directivo estudiantil indicó que es un tema cerrado y que el 'Nonno' siempre estará en la historia del club. Si hay un asunto legal, lo resolverá en privado.

Ambas partes hemos dado nuestro punto de vista; es un tema cerrado; para nosotros siempre estará en la historia del club el profesor bicampeón. Si hay un asunto legal, lo solucionaré de manera privada”, expresó Velazco a los medios de prensa.

Franco Velazco habló sobre el nuevo entrenador de Universitario

Franco Velazco indicó que están contra el reloj analizando las opciones de entrenadores, pero la idea es tomar una decisión en los próximos días. Además, respaldó a Jorge Araujo, quien es cuestionado por los hinchas cremas.

“Estamos apurados, eso no significa que vamos a precipitar la decisión. Vamos a tomarnos el tiempo necesario; no tenemos mucho margen de error. Eso lo sabemos. Tenemos que tomar la decisión lo más pronto posible. Esperamos que la próxima semana podamos tener novedades”, expresó.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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