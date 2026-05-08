Cantoro elogió a volante de Universitario que vale medio millón tras derrota ante Coquimbo

Luis Blancas
Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2026 en Chile. Sin embargo, Mauro Cantoro, figura histórica del club crema, destacó y elogió a volante que vale medio millón de euros por su gran rendimiento: estamos hablando de Jorge Murrugarra.

Cantoro utilizó su programa llamado ‘Desmarcados’ para hablar sobre los rendimientos de algunos futbolista de Universitario en el partido ante Coquimbo Unido por Libertadores.

Jorge Murrugarra viendo siendo figura de Universitario tras buen rendimiento ante Nacional, Juan Pablo II y Coquimbo Unido

Para la destacada figura del club crema, uno de los jugadores que mejor jugaron el duelo ante el conjunto chileno fue el volante Jorge Murrugarra. “Para mi fue el mejor el día de hoy", mencionó.

Cabe mencionar que el mediocampista viene teniendo grandes actuaciones en Universitario de Deportes desde el partido que disputó ante Nacional por Copa Libertadores y Juan Pablo II por Liga 1.

A nivel local, Murrugarra ha disputado 9 de 13 partidos posibles, mientras a que a nivel internacional jugó 2 de 4 encuentros.

Valor de mercado de Jorge Murrugarra

Jorge Murrugarra tiene un valor de mercado equivalente a 500 mil euros, un monto menor al alcanzando en 2022 cuando valía 650 mil euros. Sin embargo, durante toda su carrera, su pase siempre ha tenido una mejora de acuerdo a su rendimiento en el campo.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

