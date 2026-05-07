Universitario tomó fuerte medida con Jorge Araujo tras perder ante Coquimbo en Libertadores

Universitario de Deportes cayó por 2-1 frente a Coquimbo Unido, en un encuentro dirigido por Jorge Araujo y correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026, disputado en el Estadio Municipal Sánchez Rumoroso, en Chile. Después de ese resultado, la directiva crema, encabezada por Franco Velazco, adoptó una firme decisión con el técnico peruano.

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Universitario tomó fuerte decisión con Jorge Araujo tras perder ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Gustavo Peralta utilizó su programa 'L1Radio' para revelar que la administración Velazco decidió que Araujo dejará de ser entrenador de Universitario en la segunda semana de mayo.

Esto debido a que la directiva ya tiene fecha para elegir y anunciar al nuevo entrenador que se encargará de llevar al cuadro merengue al tetracampeonato de la Liga 1 y la clasificación a octavos de la Libertadores.

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Franco Velazco tiene previsto que el nuevo técnico de Universitario de Deportes sea argentino o uruguayo, y ha fijado como plazo el miércoles 13 de mayo para presentarlo ante toda la hinchada crema.

"Mitad de la semana que viene, ya deben elegir a uno de los candidatos y con eso cerrarlo para anunciar al nuevo DT de Universitario que será uruguayo o argentino. El miércoles como máximo van a elegir al nuevo técnico. Este fin de semana será para elegir el perfil”, afirmó Peralta.

Jorge Araujo no continuará como técnico de Universitario

Al observar el desenlace frente a Coquimbo Unido, Franco Velazco redujo al mínimo las posibilidades de que Jorge Araujo continúe al frente de Universitario, por lo que ahora sí oficializarán la llegada de un nuevo entrenador de jerarquía.