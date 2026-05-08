Jorge Araujo dio sorpresivo mensaje por derrota de la 'U' ante Coquimbo Unido: "Nos equivocamos"

Universitario de Deportes sufrió un durísimo golpe tras la remontada por 2-1 ante Coquimbo Unido por la fecha cuatro de la Copa Libertadores 2026. Los cremas no pudieron aguantar el marcador a favor y terminaron cediendo puntos esenciales en su lucha por la clasificación. Tras ello, Jorge Araujo se pronunció en medio de las críticas y sorprendió con sus declaraciones.

Jorge Araujo dio sorpresivo análisis tras derrota ante Coquimbo Unido

Jorge Araujo se dirigió a los medios en una conferencia de prensa tras el final del partido y, en primer lugar, dejó en claro que su objetivo en esta etapa al mando de Universitario es que los jugadores recuperen la confianza y vuelvan a su mejor ritmo, por lo que existe un amplio margen de mejora.

"Vinimos nosotros de un cambio en este momento. En estos 4-5 partidos que estoy dirigiendo ha sido todo recuperar y refrescar. Tratar de volver a generar seguridad en los jugadores, que es lo que han demostrado en estos partidos. Creo que siempre podemos mejorar, en los partidos de Copa son donde más te expones y ese margen de recuperación se nota mucho más que en el torneo local", declaró.

Acto seguido, el popular 'Coco' se animó a dar explicaciones sobre la derrota ante Coquimbo Unido y reveló que la principal falencia de la U pasó por la baja tenencia del balón luego de haber conseguido el 1-0. Según indicó, el equipo se preparó para que el cuadro chileno saliera desesperado en busca del empate y dejara espacios en defensa, pero no pudo aprovecharlos y terminó cediendo la posesión.

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"Intentamos cerrar nuestra zona para que no puedan desbordar, nos encontramos un inicio bastante duro, sabíamos que iba a ser así, lo superamos y vino el gol en el primer tiempo. Esperamos que salieran más ellos, pero no tuvimos mucha conexión en el juego, es ahí donde nos equivocamos en no mantener más la pelota de nuestro lado y entregársela al rival", aseveró.

¿Qué resultados necesita Universitario para llegar a octavos de final?

Tras la derrota ante Coquimbo Unido, el cuadro crema quedó seriamente complicado en su lucha por llegar a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, aún tiene opciones para alcanzar esta instancia. Para ello, Universitario está obligado a vencer como dé lugar a Nacional y Deportes Tolima. En caso de no lograrlo, quedará prácticamente eliminado del torneo.