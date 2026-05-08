¡Decisión tomada! Universitario se desprenderá de dos futbolistas para el Torneo Clausura: "Se van"

Universitario de Deportes perdió 2-1 con Coquimbo Unido y se complicó demasiado en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, a la par de que está prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Apertura 2026. Por ello, pensando en la segunda mitad del año y en la Liga 1, los merengues han decidido no contar más con dos futbolistas que esta temporada no han rendido de la manera esperada. Nos referimos a Paolo Reyna y Sekou Gassama.

Una vez culminado el encuentro en Chile, el periodista Gustavo Peralta salió a brindar información sobre el futuro del conjunto crema, y en diálogo con Hablemos de MAX, vía L1 MAX, se refirió a la continuidad de los mencionados elementos, sobre todo del ex Melgar, que ya tenía todo acordado con la antigua directiva para dejar el club en el próximo mercado de fichajes que abre en julio, previo al Torneo Clausura.

Paolo Reyna y Sekou Gassama se van de Universitario

"Se van a ir extranjeros, y prestados algunos nacionales. Paolo Reyna no va a continuar apenas abra el libro de pases. Tiene algunas opciones, de su entorno están analziando. Había algo muy avanzado con Álvaro Barco, en el sentido de lo que significaba no continuar en el club. Pueden salir algunos jugadores más", indicó el mencionado comunicador, revelando que también se irán otros jugadores, sobre todo foráneos.

En esa línea entra el senegalés, quien fue un rotundo fracaso como contratación estelar. “Lo de Sekou Gassama es un hecho. Vino con el plantel, pero no va a continuar. Incluso esto puede adelantarse en los próximos días, o semanas. Hay que ver si otro extranjero va a salir, va a depender del técnico”, agregó Gustavo Peralta, dejando claro que el delantero no continuará más en Universitario de Deportes.

Vale precisar que el periodista no reveló quiénes son los otros, o el otro, futbolistas extranjeros que se marcharán del cuadro merengue para el Torneo Clausura de la Liga 1. Además, esto significa que la 'U' tendrá más cupos para reforzarse con elementos foráneos de cara a la segunda parte de la temporada.