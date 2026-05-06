Partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1: programación de la fecha 14

Si bien Alianza Lima llega a esta fecha 14 como único líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, todavía hay otros equipos que acechan el primer lugar de la tabla de posiciones, debido a que aún faltan 12 unidades por disputarse y cualquier club podría dejar puntos en el camino.

El partido más atractivo de esta nueva jornada será el que protagonicen los Íntimos de La Victoria contra Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Este clásico moderno puede ser determinante para los objetivos de cada plantel, ya que mientras unos quieren el título, otros buscan no complicarse con el descenso.

Por su parte, Universitario de Deportes querrá seguir con su buena racha de victorias ante un Sport Boys que también necesita sumar de a tres. Este compromiso está pactado en el estadio Nacional, escenario que actualmente tiene el campo en mal estado.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de Liga 1

Viernes 8 de mayo

UTC vs. FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón | 3.00 p. m.

Sábado 9 de mayo

CD Moquegua vs. ADT en el estadio 25 de noviembre | 1.00 p. m.

Atlético Grau vs. Cienciano en el estadio Campeones del 36 | 3.15 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva | 8.00 p. m.

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs. Juan Pablo II en el estadio IPD Huancayo | 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs. Melgar en el estadio Juan Maldonado Gamarra | 3.15 p. m.

Cusco FC vs. Chankas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega | 5.30 p. m.

Lunes 11 de mayo