- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Coquimbo Unido
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Posición Universitario en Libertadores
- Programación fecha 14 Apertura
Canal confirmado del Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026
¡Se viene un tremendo encuentro! Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizarán el encuentro más atractivo de la fecha 14 del Torneo Apertura en el Estadio Alejandro Villanueva. La última vez que se vieron las caras fue en los playoffs para definir al Perú 4 el año pasado, cuando los blanquiazules desperdiciaron una ventaja de 3-1 y empataron 3-3 en los 90 minutos, para luego perder por penales. Ahora, la realidad es completamente distinta y pelean por objetivos diferentes. A continuación, podrás revisar todos los detalles sobre este choque.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura?
El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura?
El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana).
Banner del Alianza Lima vs Cristal.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura?
La transmisión del Alianza Lima vs Sporting Cristal estará a cargo de L1 Max, canal que puedes sintonizar en DirecTV, Movistar TV y Claro TV, entre otras cableoperadoras. Recuerda que también puedes seguirlo vía streaming en la plataforma L1 Play.
Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a este duelo?
Alianza Lima y Sporting Cristal viven realidades completamente diferentes. Mientras los blanquiazules son punteros del Torneo Apertura con 32 unidades, los rimenses marchan en la casilla 13 con solo 15 puntos, cinco más que el último club que está perdiendo la categoría.
Además, los íntimos aún mantienen a su entrenador, Pablo Guede, mientras que los cerveceros sufrieron un cambio de mando a media temporada y ahora son dirigidos por Zé Ricardo. Pero no solo eso: en cuanto al rendimiento, los victorianos suman 10 triunfos, apenas dos empates y una sola derrota; los del Rímac, por su parte, solo han ganado en cuatro ocasiones, empataron tres y cayeron en seis.
De cara a este encuentro, Alianza Lima no podrá contar con Luis Advíncula por acumulación de amarillas ni con Alan Cantero por lesión. Paolo Guerrero, en tanto, todavía es duda, ya que hace todo lo posible para llegar en las mejores condiciones a ese duelo. En Sporting Cristal, Santi Gonzáles quedó fuera por una lesión sufrida ante Palmeiras y ‘Canchita’ tampoco jugaría.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90