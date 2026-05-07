Sporting Cristal busca firmar a seleccionado ecuatoriano como su nuevo delantero: "Gran presente"

La delantera de Sporting Cristal ha estado en gran cuestionamiento en los últimos meses debido a la poca eficacia goleadora del equipo. Esto, sumado a la mala situación en la Liga 1 2026, ha llevado a la directiva a moverse en el mercado de pases para fichar a un delantero. En ese sentido, se reveló que un seleccionado ecuatoriano se perfila como uno de los candidatos.

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Sporting Cristal busca firmar a seleccionado ecuatoriano

Considerando los constantes cuestionamientos y el bajo rendimiento de Felipe Vizeu, la directiva de Sporting Cristal ya baraja nombres para su nuevo delantero. Precisamente, el portal ecuatoriano 'MrOffsider' sorprendió al revelar que uno de los candidatos es el atacante Cristian Penilla, exseleccionado ecuatoriano y campeón con Barcelona SC en 2016..

El futbolista ecuatoriano milita actualmente en Alianza Atlético de Sullana y atraviesa un gran momento, por lo que los ‘cerveceros’ ya lo siguen de cerca para evaluar la posibilidad de ficharlo para el Torneo Clausura 2026.

El ecuatoriano Cristian Penilla suena para llegar a Sporting Cristal

“Cristian Penilla, de gran presente en Alianza Atlético de Perú, es seguido por Sporting Cristal”, fue la información que compartió el citado portal en su cuenta de ‘X’, sorprendiendo a los hinchas.

De concretarse esta operación, Penilla se convertirá en una de las principales opciones para Zé Ricardo, debido a su polifuncionalidad en todas las posiciones de ataque.

Números de Cristian Penilla

Cristian Penilla es uno de los jugadores más importantes de Alianza Atlético en esta temporada y resulta clave por su jerarquía en el área. En esta campaña, suma 16 participaciones en el campo: 13 por Liga 1 y tres por Copa Sudamericana. Además, ha aportado dos goles y dos asistencias.

Si bien no son números extraordinarios, su peso en la delantera ha sido vital para los ‘Churres’, motivo que ha llevado a que el portal estadístico Sofascore le ponga una calificación de 7 puntos a su rendimiento.

Cristian Penilla y su paso por la selección de Ecuador

En su carrera, Cristian Penilla recibió el llamado de la selección de Ecuador para disputar una serie de amistosos en 2014 ante Estados Unidos y El Salvador. Con la 'Tri' logró jugar 63 minutos y consiguió marcar un gol y una asistencia. No obstante, no volvió a ser considerado.