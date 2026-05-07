Sporting Cristal toma dura decisión con Felipe Vizeu para el Torneo Clausura 2026

Uno de los jugadores que ha recibido fuertes críticas de la afición de Sporting Cristal es Felipe Vizeu. Pese a que en los últimos compromisos ha sido clave para anotar goles con camiseta celeste, lo cierto es que sigue dejando muchas dudas de cara a los próximos cotejos que afrontará el equipo liderado por Zé Ricardo. Ante este panorama, se conoció la decisión del club rimense sobre el artillero brasileño.

Sporting Cristal toma decisión sobre el futuro de Felipe Vizeu

Según informó el periodista Denilson Barrenechea al programa 'Mano a mano', la directiva de Sporting Cristal respaldó públicamente a Felipe Vizeu, pero decidió buscar un nuevo delantero para potenciar al equipo de cara al mercado de pases del Torneo Clausura 2026.

En palabras del comunicador, la idea es usar dos cupos extranjeros en el siguiente libro de pases, por lo que una posibilidad es desprenderse de Felipe Vizeu a mediados del 2026. El atacante brasileño tiene contrato con el club celeste hasta fines de este año, pero evalúan su salida para el cierre del Apertura.

"Cristal está buscando un '9'. Hacia la prensa y hacia el hincha, la dirigencia lo respalda a Vizeu, pero en realidad a la par están buscando reforzar ese puesto. Consideran que es un puesto que adolecen. Vizeu podría salir, pero todavía no hay algo concreto o ya se han comunicado con él. Su contrato finaliza a fines de año. Tienen algunos jugadores en carpeta. Aún no hay una decisión, porque Uribe y Zevallos se tienen que poner de acuerdo", informó el periodista.

(VIDEO: Mano a Mano)

Números de Felipe Vizeu con Sporting Cristal

Desde su llegada a mediados del 2025 a Sporting Cristal, Felipe Vizeu ha afrontado un total de 27 partidos con camiseta celeste y ha registrado ocho goles en 1.552 minutos disputados. En la temporada actual 2026, consiguió cinco anotaciones en el Torneo Apertura y una en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.