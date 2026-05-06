Referente de Sporting Cristal falleció y el fútbol peruano está de luto: "Lamentamos"

El fútbol peruano se encuentra de luto. Recientemente, Sporting Cristal informó mediante sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus máximos referentes históricos, lo que causó profunda tristeza en la hinchada celeste y también en los amantes de nuestro balompié. Se trata de José Mercedes Navarro Aramburu, quien, a sus 77 años, dejó de existir. Te contamos los detalles.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, los del Rímac comunicaron el sensible deceso de quien en vida defendió su camiseta a lo largo de seis temporadas y logró alzar el título de la Primera División, hoy llamada Liga 1 Perú, en dos oportunidades. Además, el recordado lateral formó parte de la selección peruana que salió campeona de la Copa América en 1975 y disputó el Mundial de Argentina 78’, por lo que también es sumamente recordado por los aficionados de la Blanquirroja.

“Lamentamos la partida de José Navarro, ex jugador de nuestro club y bicampeón con el plantel 1979-1980. Nuestras condolencias a sus familiares”, informó Sporting Cristal en sus redes sociales, aunque por respeto al triste momento que atraviesan sus seres queridos no brindó mayor detalle sobre el fallecimiento de su ícono deportivo. Junto al mensaje, los celestes dejaron la siguiente imagen.

José Mercedes Navarro falleció.

José Navarro Aramburu llegó a disputar un total de 30 partidos con la selección peruana absoluta, ya que también formó parte de la Sub-20, y su primer partido fue el 9 de agosto de 1972, cuando la Blanquirroja derrotó en un amistoso 3-2 a su similar de México. Sin duda alguna, fue un jugador que quedará en la memoria del hincha nacional y, sobre todo, en la de los celestes.

¿En qué clubes jugó José Navarro?

Estos fueron sus clubes a lo largo de su carrera profesional: