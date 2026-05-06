Confirman el árbitro del clásico entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute

Todo va quedando listo para el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, donde necesitan sumar tres puntos a como dé lugar. Dada la coyuntura de este compromiso, se pudo conocer a los árbitros para este denominado clásico en el distrito de La Victoria.

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Árbitros de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Según informó el periodista Kevin Pacheco, la CONAR determinó que el árbitro principal para el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026 sea Augusto Menéndez, juez FIFA, quien se encarga de encuentros claves del balompié nacional.

"Augusto Menéndez será el árbitro principal del Alianza Lima - Sporting Cristal. David Huamán y Anderson Quispe van al VAR. CONAR lo hará oficial en las próximas horas.", informó el periodista en sus redes sociales.

Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Como se indica, la CONAR hará oficial la programación detallada de los árbitros de cada compromiso de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este juez viene de generar polémica en el cuadro blanquiazul, ya que estuvo encargado del VAR en el choque ante CD Moquegua.

Los hinchas íntimos recuerdan que no se observó una infracción contra Eryc Castillo en el reciente duelo ante CD Moquegua. Si bien la victoria fue para los blanquiazules, es evidente que este tipo de situaciones genera mucha incertidumbre de cara a un partido trascendental ante Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute. Todo arranca desde las 8.00 p. m. (1.00 a. m. GMT) con transmisión exclusiva de L1 MAX.