0
EN VIVO
Bayern vs PSG por la Champions League

Confirman el árbitro del clásico entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute

La Liga 1 confirmó el árbitro para el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal a jugarse en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Apertura 2026.

Diego Medina
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en Matute por el Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en Matute por el Torneo Apertura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Todo va quedando listo para el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, donde necesitan sumar tres puntos a como dé lugar. Dada la coyuntura de este compromiso, se pudo conocer a los árbitros para este denominado clásico en el distrito de La Victoria.

Alianza Lima perderá a futbolista al cierre del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Se conoció el nombre del primer jugador que dejará Alianza Lima tras el final del Torneo Apertura

Árbitros de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Según informó el periodista Kevin Pacheco, la CONAR determinó que el árbitro principal para el partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026 sea Augusto Menéndez, juez FIFA, quien se encarga de encuentros claves del balompié nacional.

"Augusto Menéndez será el árbitro principal del Alianza Lima - Sporting Cristal. David Huamán y Anderson Quispe van al VAR. CONAR lo hará oficial en las próximas horas.", informó el periodista en sus redes sociales.

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs Sporting Cristal.

Como se indica, la CONAR hará oficial la programación detallada de los árbitros de cada compromiso de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este juez viene de generar polémica en el cuadro blanquiazul, ya que estuvo encargado del VAR en el choque ante CD Moquegua.

Los hinchas íntimos recuerdan que no se observó una infracción contra Eryc Castillo en el reciente duelo ante CD Moquegua. Si bien la victoria fue para los blanquiazules, es evidente que este tipo de situaciones genera mucha incertidumbre de cara a un partido trascendental ante Sporting Cristal.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal

El partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva-Matute. Todo arranca desde las 8.00 p. m. (1.00 a. m. GMT) con transmisión exclusiva de L1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. DT de Palmeiras dio fuerte comentario contra Matute de Alianza tras vencer a Cristal: "Un..."

  2. Erick Delgado 'fulminó' a varios jugadores de Sporting Cristal tras goleada ante Palmeiras: "Ciclo"

  3. Universitario se ilusiona con firmar a destacado técnico para buscar el título: "Argentino..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano