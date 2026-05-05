Excampeón con Sporting Cristal ya da a Alianza Lima como campeón del Torneo Apertura: "El mejor"

Diego Penny lo tiene muy claro. Para el excampeón de Sporting Cristal y Juan Aurich, Alianza Lima tiene el camino completamente libre para quedarse con el Torneo Apertura tras la derrota de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas y resaltó que los dirigidos por Pablo Guede son los mejores en lo que va de la competencia.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Alianza Lima?

Durante el último programa de 'Al Ángulo', Diego Penny fue muy claro al señalar que Alianza Lima tiene el camino “completamente libre” para llevarse el título del Torneo Apertura y explicó por qué:

“Porque si fuera Universitario, o si fuera, no sé, hasta Melgar, te digo... no por desmerecer la campaña de Chankas, porque es un campañón lo de Chankas, pero sí se está desinflando. Creo que llegó a un pico y hoy está sufriendo”, empezó diciendo.

Luego, señaló que el equipo de Andahuaylas no tiene esa jerarquía para pelear este tipo de torneos: “La gasolina se te va acabando, la jerarquía aparece en ciertos... en estos momentos. Los cierres de torneo son los más difíciles. Si fuera otro equipo, Cristal de repente en otros momentos, yo te digo: 'Alianza no puede perder más puntos'“.

Después, el exarquero de Sporting Cristal señaló que, si bien Chankas aún tiene partidos pendientes, el rendimiento que ha mostrado en los últimos encuentros no ha sido muy favorable y que ve a Alianza Lima como el mejor del torneo.

“Pero así como Alianza está tres puntos arriba, lo va a recibir de local, Chankas también tiene que ganar todos sus partidos y en los últimos dos partidos no lo ha podido ganar en la altura. Entonces, para mí, Alianza está muy cerca de asegurar el torneo apertura con argumentos futbolísticos, sí, porque creo que ha sido el mejor de lo que va del torneo”, añadió.

Finalmente, destacó que uno de los puntos fuertes del cuadro íntimo es la zaga defensiva: “Y bueno, luego con el tema defensivo que es muy sólido, a pesar de que con el error Alejandro Duarte se puso Moquegua, ligeramente... pero igual no pasó zozobras”.