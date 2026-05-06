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Alianza Lima confirmó que ampliarán Matute y revela cuánta capacidad tendrá: "El proyecto es..."

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, habló sobre el proyecto del Centro de Alto Rendimiento y la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva.

Gary Huaman
Alianza Lima confirmó que tiene uun proyecto para ampliar el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima confirmó que tiene uun proyecto para ampliar el Estadio Alejandro Villanueva. | Foto: composición Líbero
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Excelentes noticias para todos los hinchas de Alianza Lima: el administrador blanquiazul, Fernando Cabada, acaba de confirmar que la institución ya tiene todo para empezar a construir el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y cuenta con un diseño para el nuevo modelo del Estadio Alejandro Villanueva, que contará con capacidad para hasta 55.000 espectadores.

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¿Qué dijo Alianza Lima sobre el CAR y Matute?

"El Centro de Alto Rendimiento tiene todo para salir, hay algunas demoras, a veces parte de la misma comunidad aliancista es la que te pone las trabas para algunas cosas de bien común pero son cosas que se dan en muchas instituciones, pero tenemos todo para que esto salga sin endeudar a la institución. Hay un aporte que se va a dar a nivel de sponsorías para poder realizar esto”, empezó declarando el administrador blanquiazul al programa 'Full Deporte' de Radio Ovación.

Consultado sobre la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva, Fernando Cabada confirmó que existe un proyecto para remodelar el recinto deportivo sin cerrarlo, de modo que el equipo pueda seguir disputando sus partidos allí.

Es un tema que está estudiado, hay un diseño ya del nuevo Matute. El proyecto es hacer crecer el estadio sin necesidad de cerrarlo, vas trabajando por tribunas, no tienes que cerrar la cancha, puedes seguir jugando. El proyecto incluye una cantidad importante de palcos y poder llevar el estadio a aproximadamente 50-55 mil personas”, señaló.

Fernando Cabada habló sobre Pablo Guede

Al ser consultado sobre Pablo Guede y su diferencia con Néstor Gorosito, Fernando Cabada resaltó que el exentrenador de San Lorenzo tiene una clara ventaja por su mayor capacidad estratégica.

"Le ha impreso una flexibilidad táctica y estratégica importante, hay temporadas en las cuales el plantel y cómo se plantean los partidos podíamos ser muy previsibles, creo que Pablo es más estratega, sin desmerecer al 'Pipo' (Néstor Gorosito) que es un gran director técnico, pero es una ventaja que encuentro en Pablo porque siempre está pendiente, mira los partidos 2-3 veces y encuentra cómo va a enfrentar el partido”, expresó.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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