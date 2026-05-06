DT de Palmeiras dio fuerte comentario contra Matute de Alianza tras vencer a Cristal: "Un..."
Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, lanzó un rotundo comentario contra el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima, tras vencer por un 2-0 a Sporting Cristal en la Copa Libertadores.
Palmeiras venció 2-0 a Sporting Cristal por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima. Sin embargo, no todo fue felicidad para el cuadro brasileño, ya que, al término del partido, el técnico Abel Ferreira no se guardó nada y lanzó un duro comentario contra Matute.
Ferreira aprovechó su rueda de prensa para analizar el encuentro que disputó Palmeiras, su equipo, frente a Cristal en la cuarta fecha de la Libertadores 2026.
Asimismo, el entrenador brasileño también aprovechó para hacer una observación sobre el Estadio Alejandro Villanueva, escenario en el que se disputó el encuentro.
Para Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, el estadio Matute de Alianza Lima no ofrece las condiciones ni el nivel necesarios para que sus jugadores exhiban todo su potencial. Además, señaló que la prensa también debería considerar ese aspecto como un factor relevante de cara al resultado final.
“Felicidades a mis jugadores por el esfuerzo. Hicimos un partido consistente, pero también necesitamos hablar de los campos si queremos un fútbol más intenso y de calidad”, afirmó.
Ante la falta de logística y acondicionamiento en el Estadio Nacional de Lima, Sporting Cristal decidió registrar el Estadio Alejandro Villanueva, propiedad de Alianza Lima, como sede para disputar sus encuentros en la Copa Libertadores 2026.
