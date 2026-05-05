Miguel Araujo sorprende con declaraciones tras derrota de Sporting Cristal: "Chicos..."

Miguel Araujo fue titular en la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras en Matute, por la fecha número 4 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el defensor dio una pequeña entrevista a la prensa en la zona mixta y contó por qué perdieron este importante partido, pero también se dio tiempo para llamarle la atención a los jóvenes que están aprovechando esta seguidilla de partidos para poder jugar en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"Comenzamos muy bien los primeros 15 minutos, pero luego con el gol se nos complica. Lo perdemos en las segundas pelotas, que ellos captaron. Ahí nos costó, los detalles, que en estos partidos te matan. No todos los años juegas Copa Libertadores, así que hay que seguir. Nos quedan dos finales más de visita", indicó el central celeste, quien admitió los errores que tuvieron durante el enfrentamiento con los brasileños en el Estadio Alejandro Villanueva.

Asimismo, Miguel Araujo también se refirió a los jóvenes que vienen teniendo oportunidad en el primer equipo al mando de Zé Ricardo, ya que el DT está alternando equipos para que el desgaste físico no les pase factura. Sin embargo, esta idea no viene dando frutos en el Torneo Apertura, ya que Sporting Cristal está a tres puntos de la zona de descenso en la Liga 1 2026.

"Tenemos un grupo muy fuerte, aunque hayamos perdido la mentalidad está al 100%. Nos toca ir y matar. En la liga local miramos de reojo y nos está costando. Todos debemos ser autocríticos, los que hemos jugado acá y los de la Liga 1. En principio no jugamos los mismos. A los chicos que les dan la oportunidad en la liga, tienen que aprovecharla al máximo", indicó el hincha confeso de Alianza Lima, y les recordó a los jóvenes que deben darlo todo dentro del campo y aportar al equipo en sus objetivos.

¿Sporting Cristal aún puede clasificar a Copa Libertadores?

Sí, necesita que Junior empate o le gane a Cerro Porteño en Colombia por el duelo pendiente de la fecha 4. Luego, que Palmeiras derrote en la jornada 5 a Cerro en Brasil, y Sporting Cristal debe derrotar a Junior en Cartagena. De esta forma, a falta de un partido para cada uno, los celestes habrán clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores de forma definitiva.