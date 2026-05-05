Futbolista de Garcilaso se sinceró ante acusaciones de Chankas: "Habíamos recibido plata de..."

Recientemente hubo escándalo en el fútbol peruano luego de que Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, acusara a los futbolistas de Deportivo Garcilaso de haber recibido dinero de Alianza Lima para esforzarse al máximo y ganar en Andahuaylas. Ante ello, Horacio Benincasa salió a aclarar qué sucedió una vez terminado el partido entre ambos equipos y negó rotundamente que él o alguno de sus compañeros hubiera sido incentivado por el club blanquiazul.

Como sabemos, el ‘Pedacito del Cielo’ derrotó a los ‘Guerreros’ a domicilio y los complicó en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, ya que ahora están a tres puntos del cuadro de Matute. Por ello, ante las acusaciones en su contra, el defensor del elenco cusqueño salió a contar la verdad de lo ocurrido en una entrevista con el programa Mano a Mano, vía el canal DENGANCHE en YouTube, y causó revuelo.

“Paolella me dijo que nos jugamos la vida porque éramos unos vendidos, que habíamos recibido plata de Alianza y que por dos soles nos tirábamos de cara. Hasta sus propios jugadores lo escucharon. Perdí la paciencia y siento vergüenza por pelearme con un DT”, indicó Horacio Benincasa, revelando qué le dijo exactamente el director técnico de Los Chankas, quien tras la derrota ha estado en el ojo de la tormenta porque prácticamente ha perdido el Torneo Apertura 2026.

“Chankas dice que nos metimos con la gente. Es mentira. Fue con el recogebolas, que nos puteó durante todo el segundo tiempo. Detrás del arco de Zubczuk solo hay una tribuna en construcción”, agregó Horacio Benincasa, dejando claro que Deportivo Garcilaso en ningún momento le faltó el respeto a los jugadores de Andahuaylas o a su numerosa hinchada.

DT de Los Chankas asegura que no mencionó a Alianza Lima

Según Walter Paolella, nunca ofendió a los jugadores rivales ni mencionó a Alianza Lima. “Lo que hice con el arquero es manifestar que nosotros somos profesionales y no debió festejar así. A Benincasa no le dije nada. En Garcilaso creyeron que agredí a Zubzuck. Yo no nombro a ningún otro rival (sobre mencionar a Alianza Lima y un supuesto pago a Garcilaso). Mi intención fue generar paz y no generar violencia, y fue todo lo contrario”, indicó el DT de Los Chankas.