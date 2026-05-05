DT de Los Chankas tuvo tajantes palabras tras pelea con Patrick Zubczuk: “No debió…”

En una reciente entrevista, Walter Paolella, DT de Los Chankas, dio su postura tras ser protagonista de una pelea con Patrick Zubczuk luego de finalizar el partido contra Deportivo Garcilaso. Como se recuerda, tras el pitazo final, el entrenador del cuadro de Andahuaylas protagonizó un fuerte altercado con Zubczuk, que desató una pelea campal entre jugadores.

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En conversación con el programa Modo Fútbol, Paolella dio a conocer qué fue lo que le dijo al exportero de Universitario, señalando que debió ser profesional, sobre todo a la hora de festejar los tres puntos conseguidos.

"Lo que hice con el arquero es manifestar que nosotros somos profesionales y no debió festejar así. A Benincasa no le dije nada. En Garcilaso creyeron que agredí a Zubzuck", fueron parte de las palabras del entrenador argentino.

Walter Paolella aclara que nunca dijo que Garcilaso recibió dinero

Paolella también desmintió las declaraciones del portero de Garcilaso, quien señaló que el técnico le dijo que recibía dinero.

"Yo no nombro a ningún otro rival (sobre mencionar a Alianza Lima y un supuesto pago a Garcilaso). Mi intención fue generar paz y no generar violencia, y fue todo lo contrario”, fueron parte de las palabras de Paolella.

¿Qué había dicho Patrick Zubczuk?

Tras el encuentro, Patrick Zubczuk, portero de Deportivo Garcilaso, se pronunció sobre los incidentes ocurridos tras el partido entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso.

“Yo respeto a todo el mundo. El técnico vino a darme la mano, pensé que venía a saludar o felicitar, pero venía a algo más. No me quería soltar la mano, me di media vuelta y me fui”, comentó.

Asimismo, Zubczuk salió en defensa de su compañero Horacio Benincasa y dio a conocer los comentarios que habrían provocado la reacción del defensor.

“Lo que le dijo a Benincasa fue algo fuera de lugar. Es una falta de respeto insinuar que nosotros recibimos dinero para ganar o tirarnos, además de decir que somos ‘muertos de hambre’. Eso no es bueno, es inaceptable”, afirmó.