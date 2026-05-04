Zubczuck dejó fuerte mensaje ante las acusaciones que recibieron dinero para ganar a Chankas
Patrick Zubczuck habló luego de que el DT de Los Chankas insinuara que les pagaron para ganarles y que así Alianza Lima sea líder de la Liga 1 2026.
Patrick Zubczuck, portero del Deportivo Garcilaso, habló sin filtro ante las acusaciones de Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, quien aseguró que el cuadro cusqueño recibió dinero de otro equipo para jugar mejor y vencer en Andahuaylas. Esto, para muchas personas en redes sociales, en referencia a Alianza Lima, que ahora es el líder absoluto del Torneo Apertura 2026.
Resulta que, al término del partido, Horacio Benincasa confesó que el entrenador de Los Guerreros se le acercó para indicarle que un club, sin decir cuál, les había pagado para obtener la victoria de visitante. Por ello, el guardameta salió en defensa de su compañero y respondió con todo.
"Lo que le dijo a mi compañero Benincasa sí es una falta de respeto. No puede venir a insinuar que nosotros recibimos dinero para ganar o decirnos muertos de hambre", indicó Patrick Zubczuck luego de la victoria de Deportivo Garcilaso ante Los Chankas por 1-0, dejando claro que no recibieron dinero alguno.
Los Chankas a punto de perder el Torneo Apertura 2026
Recordemos que el cuadro de Andahuaylas viene decepcionando a su hinchada en dos fechas consecutivas, por lo que han comenzado a aparecer todo tipo de comentarios. En una semana, prácticamente se bajaron de la lucha por el Torneo Apertura 2026, donde marchaban líderes, y le dejaron el camino libre a Alianza Lima para que sea campeón nacional.
Lo cierto es que, lejos de temas de pago, Los Chankas han bajado su rendimiento notablemente y al parecer todo apunta a que se trata de un desgaste físico producto del corto plantel que tienen a comparación de otros clubes. El elenco 'Guerrero' aún puede pelear el título, pero necesita que se den ciertos resultados.
