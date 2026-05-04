0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Zubczuck dejó fuerte mensaje ante las acusaciones que recibieron dinero para ganar a Chankas

Patrick Zubczuck habló luego de que el DT de Los Chankas insinuara que les pagaron para ganarles y que así Alianza Lima sea líder de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Patrick Zubczuck dejó fuerte mensaje ante las acusaciones de Los Chankas.
Patrick Zubczuck dejó fuerte mensaje ante las acusaciones de Los Chankas. | Foto: Liga 1 - X.
COMPARTIR

Patrick Zubczuck, portero del Deportivo Garcilaso, habló sin filtro ante las acusaciones de Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, quien aseguró que el cuadro cusqueño recibió dinero de otro equipo para jugar mejor y vencer en Andahuaylas. Esto, para muchas personas en redes sociales, en referencia a Alianza Lima, que ahora es el líder absoluto del Torneo Apertura 2026.

Futbolistas de Los Chankas e hinchas protagonizan escandalosa pelea.

PUEDES VER: Futbolistas de Los Chankas e hinchas protagonizan escandalosa pelea tras perder ante Garcilaso

Resulta que, al término del partido, Horacio Benincasa confesó que el entrenador de Los Guerreros se le acercó para indicarle que un club, sin decir cuál, les había pagado para obtener la victoria de visitante. Por ello, el guardameta salió en defensa de su compañero y respondió con todo.

"Lo que le dijo a mi compañero Benincasa sí es una falta de respeto. No puede venir a insinuar que nosotros recibimos dinero para ganar o decirnos muertos de hambre", indicó Patrick Zubczuck luego de la victoria de Deportivo Garcilaso ante Los Chankas por 1-0, dejando claro que no recibieron dinero alguno.

Los Chankas a punto de perder el Torneo Apertura 2026

Recordemos que el cuadro de Andahuaylas viene decepcionando a su hinchada en dos fechas consecutivas, por lo que han comenzado a aparecer todo tipo de comentarios. En una semana, prácticamente se bajaron de la lucha por el Torneo Apertura 2026, donde marchaban líderes, y le dejaron el camino libre a Alianza Lima para que sea campeón nacional.

Lo cierto es que, lejos de temas de pago, Los Chankas han bajado su rendimiento notablemente y al parecer todo apunta a que se trata de un desgaste físico producto del corto plantel que tienen a comparación de otros clubes. El elenco 'Guerrero' aún puede pelear el título, pero necesita que se den ciertos resultados.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver partido Universitario vs Coquimbo Unido por Copa Libertadores

  2. Alianza Lima envió documento a la CONAR y realizó importante pedido tras errores arbitrales

  3. Locura en Alianza Lima: Paolo Guerrero trae a un ex Olympique de Marsella y emociona a hinchas

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano