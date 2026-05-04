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Alianza Lima envió documento a la CONAR y realizó importante pedido tras errores arbitrales

Alianza Lima decidió tomar una fuerte medida y envió un documento a la CONAR en su búsqueda de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Blancas
Alianza Lima envió documento a la CONAR y realizó importante pedido tras errores arbitrales
Alianza Lima envió documento a la CONAR y realizó importante pedido tras errores arbitrales | Composición: Líbero
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Alianza Lima remitió un documento a la CONAR en el que manifiesta su malestar por cuatro episodios arbitrales registrados hasta ahora en el Torneo Apertura 2026. En su reclamo, señala que se trata de ‘decisiones consecutivas de relevancia’ y solicita que lo expuesto sea tomado en cuenta en las próximas designaciones arbitrales.

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AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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