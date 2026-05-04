- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Garcilaso
- Universitario
- Alianza Lima
- Espanyol vs Real Madrid
- Tabla de posiciones Liga 1
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Alianza Lima envió documento a la CONAR y realizó importante pedido tras errores arbitrales
Alianza Lima decidió tomar una fuerte medida y envió un documento a la CONAR en su búsqueda de salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Alianza Lima remitió un documento a la CONAR en el que manifiesta su malestar por cuatro episodios arbitrales registrados hasta ahora en el Torneo Apertura 2026. En su reclamo, señala que se trata de ‘decisiones consecutivas de relevancia’ y solicita que lo expuesto sea tomado en cuenta en las próximas designaciones arbitrales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90