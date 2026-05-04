Alianza Lima y la radical decisión que toman tras conocer derrota de Los Chankas: "Se definirá..."

Alianza Lima recibió una enorme noticia, ya que Los Chankas perdió ante Deportivo Garcilaso por la mínima diferencia en Andahuaylas. Esto provocó que el elenco blanquiazul sea líder absoluto del Torneo Apertura 2026, ya no por diferencia de gol, sino porque le lleva una ventaja de tres puntos a su principal competidor. Tras ello, los de Matute tomaron una decisión.

Este fin de semana, el cuadro de Pablo Guede recibe a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 de la Liga 1. Los íntimos están obligados a ganar para así estar un paso más cerca de hacerse con el título nacional y, por ello, el periodista Gerson Cuba reveló qué medida tomarán al respecto.

En sus redes sociales, el mencionado comunicador dio a conocer que este martes 5 de mayo Alianza Lima volverá a entrenar con miras al duelo en Matute y también definirá en los siguientes días si dos de sus principales delanteros pueden llegar o no para el trascendental partido del Torneo Apertura 2026.

"Alianza Lima es líder absoluto del Torneo Apertura y mañana vuelve a los entrenamientos pensando en Sporting Cristal. Durante la semana se definirá la posible convocatoria de Guerrero y Cantero, quienes no están descartados al 100%", indicó Gerson Cuba, dejando abierta la posibilidad de que Paolo y Alan jueguen este sábado 9 de mayo.

Paolo Guerrero y Alan Cantero pueden volver a Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal será mediante la señal de L1 Max para todo el territorio nacional. Este duelo está programado para que inicie a las 20.00 horas de Perú.