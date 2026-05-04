Exárbitro FIFA analizó supuesta falta contra Castillo ante Moquegua: "Eso no es penal, es..."

Si bien Alianza Lima obtuvo una meritoria victoria ante CD Moquegua, que lo mantiene como puntero del Torneo Apertura, a falta de cuatro jornadas para el final. Sin embargo, en el duelo disputado en Matute, hubo una jugada que encendió la polémica, cuando Eryc Castillo fue atropellado por Carlos Grados cuando este quiso evitar que el delantero remate de cabeza.

Bruno Pérez decidió no cobrar penal, esto pese a que la ‘Culebra’ estuvo algunos minutos tendido en el suelo producto del golpe. Para Winston Reátegui, exárbitro FIFA y que hoy también se desempeña como comentarista deportivo, esta jugada no solo era infracción, sino que ameritaba una amonestación.

Video: L1 MAX.

"Eso no es penal, es penalazo. Esta jugada es temeraria, porque es tarjeta de amarilla. Algunos tienen una posición que ese rodillazo es tarjeta roja. Yo me voy por la temararia, es penal y tarjeta amarilla", declaró el exjuez de línea en el programa Al L1mite, que se emite por L1 MAX.

Asimismo, Reategui no comparte la interpretación de Pérez, quien asegura que el golero del elenco moqueguano impacta al artillero ecuatoriano porque va a buscar el balón.

"Lo que me sorprende es la explicación de Bruno (Pérez), que (Grados) la va a buscar. El VAR no quiso intervenir y él está cerca", agregó en su análisis el también exjefe de la CONAR.

Cabe señalar que en Alianza Lima están a la espera que se publiquen los audios del VAR sobre esta jugada para determinar cuál fue el criterio utilizado para que no se sancione la pena máxima en favor del elenco victoriano.