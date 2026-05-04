Revelan nombre del próximo refuerzo extranjero de Alianza Lima : "Negociaciones muy avanzadas"

Como su rica historia lo demanda, Alianza Lima tiene como objetivo conquistar todos los títulos en los que compita. Ya comenzó con la Liga Peruana de Vóley y ahora la deuda con el hincha es alzar el trofeo de la Liga 1, donde viene luchando por obtener el campeonato del Torneo Apertura.

A propósito del tricampeonato en el voleibol conquistado tras vencer a la Universidad San Martín en la gran final, se conocieron algunos nombres que dejarán el equipo como Maëva Orlé y Elina Rodríguez, que ya tienen asegurados sus fichajes por equipos del exterior que aún no han sido revelados.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Carlos Benavente, el cuadro íntimo está cerca de cerrar la incorporación de Allison Holland, que la última temporada defendió a Deportivo Soan y fue una de las más destacadas del campeonato nacional.

“Pero así como algunas extranjeras no continuarán, Cenaida Uribe trabajó con anticipación para sostener un plantel de peso y jerarquía. En ese contexto, se prevé la llegada de al menos cuatro refuerzos. Una de ellas sería la norteamericana Allison Holland, quien mantiene negociaciones muy avanzadas con el club blanquiazul y apunta a convertirse en una de las primeras caras nuevas con miras a la próxima temporada”, dijo el hombre de prensa en su cuenta de X.

Allison Holland sería próxima refuerzo de Alianza Lima

La norteamericana tiene 23 años, juega en la posición de bloqueadora central y mide 1.93 metros. Además de su experiencia en la liga peruana, jugó por College of Charleston y Pennsylvania State University, de su país natal. Llegaría para reemplazar a Megan Hart, quien también dejaría el club.

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