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Futbolistas de Los Chankas e hinchas protagonizan escandalosa pelea tras perder ante Garcilaso

La hinchada de Los Chankas encaró a sus futbolistas debido a que perdieron en el Torneo Apertura, y uno de los jugadores respondió con todo.

Francisco Esteves
Futbolistas de Los Chankas e hinchas protagonizan escandalosa pelea.
Futbolistas de Los Chankas e hinchas protagonizan escandalosa pelea.
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Los Chankas perdieron ante Deportivo Garcilaso por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, dejándole servido el título a Alianza Lima. Por ello, los hinchas del cuadro 'Guerrero' mostraron su molestia hacia los jugadores y fueron a encararlos una vez terminado el partido, sin esperar que uno de ellos trepe la reja de seguridad para ir a enfrentarlos.

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La derrota provocó que ahora los blanquiazules estén a un paso de coronarse, ya que incluso perdiendo en Matute contra los dirigidos por Walter Paolella pueden lograr el objetivo. Esto causó la indignación de la hinchada de Andahuaylas.

Por ello, una vez culminado el encuentro, la afición comenzó a decirle de todo a los futbolistas de Los Chankas. Sin embargo, Abdiel Ayarza no se dejó intimidar y saltó la reja de seguridad para encarar a sus detractores, quienes se fueron corriendo inmediatamente.

Vale precisar que muchos hinchas creen que los 'Guerreros' se echaron para que Alianza Lima pueda salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No obstante, el hecho de que los de Andahuaylas hayan perdido pasa más por un desgaste físico totalmente entendible, ya que tienen un plantel mucho más corto que otros clubes.

Próximo partido de Los Chankas

Los Chankas pueden terminar de despedirse del Torneo Apertura este domingo 10 de mayo, cuando enfrenten desde las 17.30 horas a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha número 14 de la Liga 1 2026. El partido será transmitido mediante la señal de L1 MAX en todo el Perú.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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