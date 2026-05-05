Manco y su controversial opinión sobre un supuesto incentivo de Alianza Lima: "Haces un pozo y..."

El partido entre Deportivo Garcilaso y Los Chankas generó mucha polémica, debido a que el DT del elenco andahuaylino, Walter Paolella, habría acusado a los jugadores del cuadro cusqueño de recibir dinero por parte de Alianza Lima para rendir mejor en la cancha. Esto, en medio de la pelea por el liderato del Torneo Apertura.

En este contexto, Reimond Manco no dudó en pronunciarse sobre el tema, dando detalles sorprendentes sobre como se maneja este tema, por resaltó que si se le pega a los jugadores rivales para que ‘jueguen mejor’. Sin embargo, aclaró uno detalles que no muchos tenían.

Reimond Manco y su controversial opinión sobre un supuesto incentivo de Alianza Lima

Manco señaló que estas situaciones se suelen dar cuando hay dos equipos que están peleando directamente el campeonato. Además, aclaró que este tipo de acciones proviene de los jugadores y no del club.

"Cuando pasan este tipo de situaciones, donde hay equipos que están arriba peleando, los rivales de estos equipos, entre los dos, hay este tipo de incentivos, no de parte del club, ojo, es de parte del plantel de jugadores, porque yo he estado en las dos posiciones", empezó diciendo para el programa Juego Cruzado.

Manco también se animó a poner un ejemplo de los casos en los que se dan estas prácticas.

"Por ejemplo, yo cuando estuve en su momento en Alianza, necesitábamos eso (que caigan los rivales directos). Entonces haces un pozo y le dices al otro: 'mira, si le sacas un empate o un triunfo, te damos un premio un incentivo por ganar'. Nunca yo he tenido la oportunidad de decir que pagamos para que el otro pierda. Es un incentivo por ganar", complementó.

"Ahora, también he estado del otro lado, donde dicen, 'oye, si ganamos o empatamos, nos van a tirar un dinero'. Y a veces no solamente es de un equipo, hay dos o tres que te lanzan un incentivo para que ganes", finalizó.