Paolella, DT de Chankas, rompe el silencio tras polémica por su inscripción en Liga 1: "No..."

En las últimas semanas se generó una gran polémica luego de que se revelara que, presuntamente, Walter Paolella no estaba inscrito como DT de Los Chankas en el Torneo Apertura de la Liga 1 y que no contaba con el carné de entrenador. Recientemente, el técnico rompió su silencio sobre esta situación.

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Walter Paolella, DT de Chankas, aclaró polémica por su inscripción en Liga 1

Durante el programa 'Modo Fútbol', entrevistaron al técnico de Chankas, Walter Paolella, y le consultaron por la polémica tras revelarse que no había sido inscrito como entrenador principal del cuadro de provincia y que, en contraste, figuraba como asistente, ya que no contaba con el carné de entrenador.

Ante ello, el técnico de los ‘Guerreros’ expresó su profundo malestar por esta situación y lamentó que pusieran en entredicho su formación deportiva. En ese sentido, remarcó que cuenta con la licencia Conmebol para dirigir en el fútbol argentino.

"Me afecta que se haya mentido y digan que yo no era un técnico recibido. Soy Licencia Conmebol para Argentina y dirigí en México que es CONCACAF. AFA me ha pedido certificación de estos lugares de trabajo y tiene que aprobarse el informe para dirigir en Perú", señaló el estratega.

En esa línea, Paolella indicó que, por temas burocráticos, la AFA no ha podido aprobar el informe que le permite dirigir en el fútbol peruano como principal. Ese es el motivo por el que no figura su inscripción en el torneo.

Walter Paolella se pronunció tras altercados en la derrota ante Garcilaso

Por otra parte, el técnico argentino también respondió a las versiones sobre la bronca que se generó tras el final del partido ante Garcilaso y desmintió que hubiera existido una agresión verbal de su parte.

“Lo que hice con el arquero es manifestar que nosotros somos profesionales y no debió festejar así. A Benincasa no le dije nada. En Garcilaso creyeron que agredí a Zubzuck”, aseguró.