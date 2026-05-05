- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Academia Puerto Cabello
- Arsenal vs Atlético Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Director técnico de la Liga 1 2026 es destituido en pleno Apertura: "El profesor..."
Un nuevo director técnico de la Liga 1 2026 perdió su puesto en conocido club del Perú, esto por los últimos resultados del Torneo Apertura.
A falta de solo cuatro fechas para que termine el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, un conocido club del fútbol peruano decidió destituir a su director técnico por los resultados que acumulaba. La noticia causó sorpresa entre su hinchada, que ahora está a la espera de que anuncien al entrenador que acompañará a la institución deportiva a lo largo del Torneo Clausura. Te contamos los detalles.
PUEDES VER: Zubczuck dejó fuerte mensaje ante las acusaciones que recibieron dinero para ganar a Chankas
Se trata de Juan Pablo II, que prefirió no continuar con Marcelo Zuleta como entrenador luego de la derrota 4-1 ante Universitario de Deportes en Chongoyape. El elenco 'Papal' marcha en el puesto 14 de la tabla de posiciones del campeonato nacional y está a tres unidades de la zona de descenso, por lo que la directiva creyó necesario un cambio inmediato en el comando técnico. Así lo anunció el equipo norteño en sus redes sociales.
“La directiva de la institución y el profesor Marcelo Zuleta tuvieron una conversación muy respetuosa que deja mucho aprendizaje y conocimiento sobre nuestro equipo y, asimismo, han acordado, por mutuo consentimiento, dar por concluido el vínculo laboral del entrenador y su comando técnico a partir de la fecha”, precisó el club mediante un comunicado, confirmando así la salida de su director técnico.
Juan Pablo II se quedó sin director técnico.
“Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Zuleta y a su equipo de trabajo por la dedicación y el profesionalismo mostrados durante su gestión, así como el reconocimiento a su buena voluntad de lograr el crecimiento del club en todos los aspectos profesionales. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. En los próximos días, el club anunciará las nuevas decisiones que se tomarán sobre la dirección técnica deportiva del primer equipo”, agregó. De esta manera, Christian Cueva se quedó sin entrenador en un momento clave de la temporada y está a la espera de conocer al nuevo DT.
Trayectoria de Marcelo Zuleta
Marcelo Zuleta ha dirigido en varios países:
- Villa San Carlos
- Roulado
- Alianza FC
- ASI Metapán
- Luján SC
- Defensa y Justicia
- Makedonikos FC
- PAS Lamia
- Dinamo Tirana
- Najran SC
- Long An FC
- San José
- CD El Nacional
- Liga de Portoviejo
- Boxing Club
- Monagas SC
- Selección de Nicaragua
- Selección de República Dominicana
- Juan Pablo II
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90