Director técnico de la Liga 1 2026 es destituido en pleno Apertura: "El profesor..."

A falta de solo cuatro fechas para que termine el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, un conocido club del fútbol peruano decidió destituir a su director técnico por los resultados que acumulaba. La noticia causó sorpresa entre su hinchada, que ahora está a la espera de que anuncien al entrenador que acompañará a la institución deportiva a lo largo del Torneo Clausura. Te contamos los detalles.

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Se trata de Juan Pablo II, que prefirió no continuar con Marcelo Zuleta como entrenador luego de la derrota 4-1 ante Universitario de Deportes en Chongoyape. El elenco 'Papal' marcha en el puesto 14 de la tabla de posiciones del campeonato nacional y está a tres unidades de la zona de descenso, por lo que la directiva creyó necesario un cambio inmediato en el comando técnico. Así lo anunció el equipo norteño en sus redes sociales.

“La directiva de la institución y el profesor Marcelo Zuleta tuvieron una conversación muy respetuosa que deja mucho aprendizaje y conocimiento sobre nuestro equipo y, asimismo, han acordado, por mutuo consentimiento, dar por concluido el vínculo laboral del entrenador y su comando técnico a partir de la fecha”, precisó el club mediante un comunicado, confirmando así la salida de su director técnico.

Juan Pablo II se quedó sin director técnico.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento al profesor Zuleta y a su equipo de trabajo por la dedicación y el profesionalismo mostrados durante su gestión, así como el reconocimiento a su buena voluntad de lograr el crecimiento del club en todos los aspectos profesionales. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos. En los próximos días, el club anunciará las nuevas decisiones que se tomarán sobre la dirección técnica deportiva del primer equipo”, agregó. De esta manera, Christian Cueva se quedó sin entrenador en un momento clave de la temporada y está a la espera de conocer al nuevo DT.

Trayectoria de Marcelo Zuleta

Marcelo Zuleta ha dirigido en varios países: